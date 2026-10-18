[GOAL 현장] ‘티아고 어느덧 10골’ 정정용 감독, “잘해주고 있고 앞으로도 필요한 선수”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 티아고를 향해 박수를 보냈다.

전북현대는 18일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 치러진 제주SK와의 하나은행 K리그1 2026 32라운드 경기에서 3-2로 승리했다.

전북은 지난 9월 5일 이후 5경기 만에 축포를 터트렸다. 순위는 3위까지 끌어올렸다.

정정용 감독은 “어려웠지만, 선수들이 운영을 잘했다. 세트 피스 집중력이 좋았다. 오랜만에 팬들에게 즐거움을 드린 것 같다. 중요한 건 남은 경기다. 선수들과 단합해서 잘 준비하겠다”고 말했다.

다음 경기 FCA K리그1 01:00 JEO

티아고는 이번 시즌 부침을 겪었지만, 어느덧 K리그1 10골을 기록하면서 골잡이 역할을 잘 수행하고 있다.

정정용 감독은 “시즌 중반에 부상이 있어서 시간이 필요했다. 이 부분 빼고는 본인의 역할을 잘해주고 있다. 앞으로도 필요한 선수다”고 박수를 보냈다.

전북은 이날 로테이션이 적중했다. 다소 지친 김진규를 대신해 이영재 선발 카드를 선택했고 2도움을 기록하면서 존재감을 과시했다.

이에 대해서는 “이전 경기를 보면 열심히 뛴 선수다. 경기력도 좋아졌고, 자신감이 충만하다. 수비적인 부분이 좋아졌다.”

사진=한국프로축구연맹