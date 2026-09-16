[GOAL 현장] ‘티아고 균형 맞추고 이탈로 뒤집었다!’ 전북, 가시와 2-1 제압...‘ACLE 쾌조의 출발’

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대가 가시와 레이솔을 꺾고 쾌조의 출발을 알렸다.

전북현대는 16일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 치러진 가시와 레이솔과의 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 1차전에서 2-1 역전승을 거뒀다.

전북은 AFC의 클럽 대항전이 분류된 후 챔피언스리그2(ACLT) 무대만 밟았을 뿐 ACLE 첫 출전이다.

전북은 4-2-3-1 포메이션을 꺼냈다. 티아고가 원톱을 구성했고 이승우, 이영재, 이동준이 2선에 배치됐다. 김진규와 감보아가 허리에서 공수를 조율했고 김태현, 김영빈, 조위제, 김태환이 수비를 구축했다. 골문을 송범근이 지켰다.

가시와 레이솔은 3-4-2-1 포메이션으로 대응했다. 카키타 유키가 최전방에 위치했고 유루키 고야, 고이즈미 요시오가 뒤를 받쳤다. 야마누치 유세이와 유바 켄신이 측면을 담당했고 고니시 유다이, 나카가와 노부테루가 중원을 책임졌다. 수비는 미치마루 히로우, 코가 타이요, 바바 세이야가 이뤘고 골키퍼 장갑은 고지마 료스케가 꼈다.

경기 초반은 탐색전이 이어졌다. 그러던 전반 24분 전북이 먼저 공격을 가했다. 이영재의 크로스를 티아고가 헤더 슈팅으로 가시와의 골문을 두드렸다. 전반 28분에는 상대 후방 패스를 가로챈 티아고가 회심의 슈팅을 선보였지만, 골문을 벗어나면서 아쉬움을 삼켰다.

가시와도 반격에 나섰고 기습 공격으로 리드를 잡았다. 전반 29분 유바가 간결한 드리블 돌파로 수비를 무너트렸고 반 박자 빠른 왼발 슈팅을 통해 득점포를 가동했다.

전북은 일격을 당한 후 고삐를 당겼다. 하지만, 세밀함이 부족했고 뚜렷한 기회를 잡지 못했고, 전반전을 0-1 스코어로 마쳤다.

전북이 후반 시작 후 얼마 지나지 않아 득점포를 가동하면서 경기의 균형을 맞췄다. 후반 3분 이승우의 패스를 받은 김태환이 곧바로 크로스를 연결했고, 이것을 티아고가 머리로 가시와의 골문을 뚫었다.

전북은 동점골 기세를 이어갔다. 고삐를 당겼고 후반 9분 이영재가 회심의 슈팅을 선보였는데 골대를 강타하면서 아쉬움을 삼켰다. 가슴을 쓸어내리기도 했다. 후반 16분 가시와의 쿠보 토지로가 오른쪽 측면에서 크로스를 연결했고, 이것을 세가와 유스케가 골망을 흔들었지만, 오프사이드 판정으로 취소됐다.

전북이 교체 카드를 꺼냈다. 후반 19분 이동준을 빼고 이탈로를 투입하면서 측면 공격 변화를 가져갔다. 후반 23분 용병술은 적중했다. 이탈로가 드리블을 통해 가시와 수비를 뚫었고 오른발 슈팅을 통해 역전골을 만들었다.

가시와도 반격에 나섰다. 후반 37분 바바가 날카로운 슈팅으로 분위기를 끌어올렸다. 전북도 가만히 있지 않았다. 후반 40분 도도가 수비를 흔든 상황에서 흐른 것을 이탈로가 강력한 슈팅을 선보였지만, 수비벽에 막혔다.

전북은 리드를 잘 지켰고 홈에서의 ACLE 첫 경기에서 축포를 터트렸다.

사진=한국프로축구연맹