[GOAL 현장] '톱 레벨 & 톱 클럽' 10년 이상 뛴 키미히 "아시아 선수 성공 조건? 기술+스피드, 그리고..."

[골닷컴, 서귀포] 김형중 기자 = 한국을 찾은 요수아 키미히가 유럽 톱 레벨에서 10년 이상 활약한 비결을 밝혔다. 아시아 선수가 유럽에서 성공할 수 있는 조건도 제시했다.





키미히는 바이에른 뮌헨 선수단과 함께 2일 제주도 땅을 밟았다. 뮌헨은 5일 오후 8시 제주월드컵경기장에서 '아우디 풋볼 서밋' 제주SK FC와 프리시즌 친선경기를 치른다. 29일 분데스리가 개막전을 앞두고 프리시즌을 보내고 있는 뮌헨은 지난달 30일 독일 아마추어 클럽 로타흐 에게른을 15-0으로 격파한 뒤 한국에 도착했다.





'골닷컴'은 2일 오후 키미히를 만나 인터뷰를 진행했다. 이 자리에서 키미히는 뮌헨에서 10년 이상 활약한 비결과 여러 포지션을 소화하는 이유, 아시아 선수가 유럽에서 성공할 수 있는 조건 등에 대해 이야기했다.





2015년 뮌헨에 입단한 키미히는 12년 차 시즌을 앞두고 있다. 1995년생으로 30대에 접어든 그는 뮌헨 통산 494경기 47골 131도움을 기록 중이다. 또한 매 시즌 평균 45경기 이상을 뛴 철인다운 모습을 보여주고 있다.





이에 대해 키미히는 "항상 매순간 최선을 다한다. 계속해서 건강한 상태를 유지하기 위해 훈련하고 잠이나 영양도 중요하다. 시간이 날 때마다 부상 예방 차원에서 운동을 하고 있다. 팀닥터, 물리치료사와 계속 소통하면서 관리한다"라고 비결을 밝혔다.





그는 오른쪽 풀백과 수비형 미드필더, 때로는 중앙 미드필더로 경기에 나선다. 다양한 포지션을 소화하는 것은 어느 자리에서도 전술 이해도가 높다는 의미다. 키미히는 "어느 포지션이든 제 강점을 최대한 발휘할 수 있으면 문제 없다. 코치진이 내 퍼포먼스를 최대한 낼 수 있도록 해준다. 최고의 기량을 뽑아낼 수 있도록 노력하고 있다. 측면과 중앙 두 포지션 외에도 제가 퍼포먼스를 최고로 낼 수 있다면 어느 포지션에도 뛸 수 있다"라며 자신감을 보였다.





유럽에서 아시아 선수의 성공 조건에 대해선 김민재의 예시를 들었다. 그는 "아시아 선수들은 기술이 좋고 빠른데, 김민재는 특이하게 피지컬까지 좋기 때문에 좋은 수비수가 될 수 있었다. 기술이나 스피드도 중요한데 체격적인 조건이 그런 걸 만들어낸 것 같다"라고 설명했다.





다음은 키미히와 일문일답.





Q. 뮌헨이 바르셀로나, 레알 마드리드와 함께 세계 최고의 클럽이라고 불리는 이유가 무엇이라고 생각하나?

- 최고의 팀이라 불리는데는 역사가 이야기해주고 있다. 뮌헨은 역사적으로 꾸준하게 톱 레벨 퍼포먼스를 보여줬고 단순히 과거뿐만 아니라 현재에도 성공적인 역사를 써내려 가고 있다. 미래에도 계속해서 성공적인 팀이라는 이야기를 들을 수 있도록 책임감을 가지고 노력 중이다.





Q. 어느덧 10년 넘게 뮌헨에서 뛰고 있다. 오랜 시간 동안 큰 부상 없이 꾸준한 기량을 유지하는 건 쉽지 않은데, 본인만의 비결이나 멘털 관리 방법이 있나?

- 항상 매순간 최선을 다한다. 계속해서 건강한 상태를 유지하기 위해 훈련하고 잠이나 영양도 중요하다. 시간이 날 때마다 부상 예방 차원에서 운동을 하고 있다. 팀닥터, 물리치료사와 계속 소통하면서 관리한다.





Q. 현대 축구에선 한 클럽에서 10년 이상 뛰는 선수가 많지 않다. 바이에른 뮌헨의 원클럽맨에 가까운 선수로서, 원클럽맨이 점점 사라지는 이유는 무엇이라 보는가?

- 현대축구에서 여러가지 이유가 있겠지만 선수들 개인적인 목표와 팀 목표가 불일치할 때 그런 상황이 발생한다., 뮌헨에서 오래 뛸 수 있는 이유도 제 이유외ㅏ 팀 목표가 일치햇그럴 수 있었다. 노이어나, 람, 슈바인슈타거, 뮐러 등 오래 뛰었던 선수들도 그랬고 선수들도 충성하고 있다.





Q. 오랜 기간 풀백과 수비형 미드필더를 오가면서 뛰고 있다. 여러 포지션을 소화하면 정착하지 못하는 선수들도 많은데 두 포지션에서 세계 최고 수준의 실력을 유지할 수 있었던 비결은 무엇인가?

- 어느 포지션이든 제 생각에 제 강점을 최대한 발휘할 수 있으면 문제 없다. 코치진이 내 퍼포먼스를 최대한 낼 수 있도록 해준다. 최고의 기량을 뽑아낼 수 있도록 노력하고 있다. 두 포지션 외에도 제가 퍼포먼스를 최고로 낼 수 있다면 어느 포지션에도 뛸 수 있다.





Q. 과거 정우영과 함께했던 적이 있고, 현재는 김민재와 호흡을 맞추고 있다. 한국 선수들에 대한 인상과 한국 선수만의 특징이 있다면?

- 굉장히 공손하고 항상 팀을 위해 일을 한다. 또 매우 성실하다. 팀은 한국 선수들을 굉장히 좋은 선수로 평가한다. 김민재는 굉장히 빠르고 공격적인 수비수고, 정우영은 기술이 좋다. 두 선수는 스타일이 다르지만 팀으로서 함께 하고 싶은 선수들이다.





Q. 유럽에서 뛰는 한국 선수들이나 아시아 선수들의 포지션 분포를 보면, 공격이 수비보다 많다. 김민재처럼 아시아 출신 수비수가 유럽 진출을 꿈꾼다면 어떤 것이 필요하다고 보나?

- 김민재가 뮌헨에 있어서 다행이다. 아시아 선수들은 기술이 좋고 빠른데 김민재는 특이하게 피지컬이 좋기 때문에 좋은 수비수가 될 수 있었다. 기술이나 스피드도 중요한데 체격적인 조건이 그런 걸 만들어낸 것 같다.





Q. 월드컵 후 위르겐 클롭이라는 독일 출신 세계적인 명장의 지도를 받게 됐는데 향후 대표팀에서 기대하는 바가 있다면?

- 클롭 감독님과 이야기를 나눈 건 아니지만, 만약 함께 하게 된다면 독일 팬들에게 영광스러운 순간을 만들어주고 싶다.