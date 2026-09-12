[GOAL 현장] ‘클리말라 후반 추가 시간 극적 결승골’ 서울, 전주성 결투 2-1 축포...전북은 2위 탈환 실패

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = FC서울이 전북현대와의 결투에서 축포를 터트렸다.

FC서울은 12일 오후 4시 30분 전주월드컵경기장에서 치러진 전북현대와의 하나은행 K리그1 2026 29라운드 경기에서 2-1 승리를 거뒀다.

서울은 K리그1 선두를 굳건하게 지켰고, 전북은 무패는 6경기에서 마감됐고 2위 탈환도 좌절됐다.

서울은 4-4-2 포메이션을 선택했다. 클리말라와 안데르손이 최전방 공격을 책임졌고 문선민, 정승원이 측면에 배치됐다. 바베츠와 손정범이 허리에서 공수를 조율했고 김진수, 로스, 야잔, 최준이 수비를 이뤘다. 골키퍼 장갑은 구성윤이 꼈다.

전북은 4-3-3 포메이션을 꺼냈다. 모따가 최전방에 위치했고 이탈로와 이동준이 측면을 책임졌다. 김진규, 이영재, 감보아가 중원을 구성했고 김태현, 김영빈, 연제운, 이상명이 수비를 구성했다. 골문은 송범근이 지켰다.

서울이 초반부터 주도권을 잡았다. 전반 2분 만에 골을 만들면서 이른 시간 리드를 잡았다. 역습 상황에서 정승원의 패스를 받은 클리말라가 전북의 골문을 뚫었다. 오프사이드 의심이 있었지만, 비디오 판독 후 최종 골로 결정됐다.

서울은 계속해서 분위기를 끌어올렸다. 전반 8분 김진수가 왼쪽 측면에서 크로스를 연결했고 클리말라가 헤더로 위협적인 장면을 만들었지만, 전북 수문장 송범근 선방에 막히면서 아쉬움을 삼켰다. 이후 세컨드 볼 상황에서 손정범이 슈팅을 선보였지만, 허공을 갈랐다.

전북도 고삐를 당겼다. 하지만, 패스 등 세밀함이 부족했다. 뚜렷한 전략이 없었고 뒤에서 머무는 시간이 많아지는 등 극도로 안정감을 꾀했다. 서울은 더 견고해졌다. 전반 14분 프리킥 상황에서 정승원이 날카로운 슈팅으로 기세를 끌어올렸다.

전북도 결실을 봤다. 전반 25분 균형을 맞췄다. 김진규가 역습을 끊었고 측면으로 연결했다. 이탈로가 드리블로 수비를 흔든 후 건넨 패스를 모따가 감각적인 슈팅을 통해 득점으로 마무리했다.

경기는 불이 붙었다. 서울이 반격에 나섰다. 전반 30분 역습을 끊어낸 후 클리말라가 수비와의 경합을 이겨낸 후 골문으로 돌진했고 최종 슈팅까지 선보였지만, 골키퍼 선방에 막힌 후 골대를 강타했다.

전북은 막판 고삐를 당기면서 역전을 노렸지만, 결실을 보지 못하고 전반전을 마쳤다.

전북은 후반 시작과 동시에 교체 카드를 꺼냈다. 이동준을 빼고 이승우를 투입하면서 공격 변화를 가져갔다.

서울이 먼저 공격에 나섰다. 후반 6분 아크 부근에서 클리말라가 회심의 슈팅을 선보였다. 전북도 맞불을 놨다. 후반 14분은 이영재가 날카로운 왼발 슈팅으로 응수했다.

전북은 승부수를 던졌다. 후반 24분 이탈로를 빼고 도도를 투입하면서 측면 공격에 변화를 줬다.

이후 경기는 공방전이 펼쳐졌다. 양 팀 추가골을 위해 고군분투했다. 서울이 결정적인 기회를 잡았다. 후반 추가 시간 상대의 공격을 끊어낸 후 클리말라가 골키퍼와 1:1 상황을 맞았지만, 슈팅이 허공을 가르면서 고개를 숙였다.

승자는 서울이었다. 후반 추가 시간 공을 빼앗은 후 문선민이 역습 상황을 만들었고 패스를 받은 클리말라가 승부에 쐐기를 박았다.

사진=한국프로축구연맹