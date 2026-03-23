[GOAL 현장] '초대박 스타 탄생' FC서울 2007년생 손정범, 4R 프로 첫 도움 이후 5R 데뷔골 작렬!

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 2007년생 스타가 탄생했다. FC서울 미드필더 손정범이 프로 첫 도움에 이어 프로 데뷔골까지 폭발하며 한국 축구의 미래로 발돋움했다.





손정범은 22일 서울월드컵경기장에서 열린 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 5라운드 홈 경기에 미드필더로 선발 출전했다. 올 시즌 서울의 4번째 리그 경기에서 3번째 출장이다. 이날은 바베츠와 중원에서 호흡을 맞춘다.





전반 8분만에 선제골이 터졌다. 득점의 주인공은 손정범이었다. 정승원이 전방으로 길게 올린 볼을 바베츠가 헤더로 떨궜고 손정범이 순간적으로 문전으로 쇄도하며 머리로 받아 넣었다. 광주 수비진이 빠르고 쇄도한 손정범을 놓치며 아무런 방해 없이 헤더 골을 성공했다. 2007년생으로 만 18세인 손정범의 프로 데뷔골이었다.





전반 15분에는 송민규의 추가골을 돕기도 했다. 오른쪽 측면에서 감각적인 크로스를 올렸고 송민규가 수비수를 뿌리치고 볼을 잡아 밀어넣으며 골망을 흔들었다. 하지만 온필드리뷰 결과 송민규의 파울이 선언되며 득점이 취소되었다. 손정범의 도움도 자연스럽게 취소되긴 했지만 정확하고 날카로운 크로스로 매서운 모습을 뽐냈다.





오산중학교와 오산고등학교를 졸업하며 FC서울의 미래라 불리던 손정범은 프로 무대에서도 주눅들지 않고 차근차근 경험을 쌓고 있다. 지난 4라운드 포항스틸러스 원정에서는 조영욱의 득점을 돕는 프로 첫 도움을 기록했다. 이어 이날 골까지 터트리며 프로에서도 통하는 모습을 보여주고 있다.





경기 전 만난 김기동 감독은 "축구를 대하는 태도가 너무 좋다. 훈련 태도도 그렇고 진정성을 가지고 훈련에 임하고 있다. 감독이 원하는 부분을 하려고 노력을 한다. 경기에 넣다 보니 경험을 쌓으며 노력하고 있고 발전 가능성이 크다"라고 말했다. 이어 "서울에 와서 황도윤과 박성훈을 성장시켰고 예전 포항에서는 송민규나 고영준이 있었다. 올해는 손정범에게 시선이 가는 한 해다"라고 전했다.





한편 손정범은 이민성 감독이 이끄는 아시안게임 대표팀 남자 U-23 3월 국내 훈련 소집 명단에서 이름을 올렸다. 양민혁, 박승수, 김민수 등 해외파 및 쟁쟁한 국내파가 모두 모인 이번 소집 훈련에서, 나이는 아직 어리지만 K리그에서 좋은 모습을 보여주고 있는 손정범이 어떤 경쟁력을 발휘할지 관심이 쏠리고 있다.



