[GOAL 현장] '좋은 징크스 이어갔다' 서울 원정에서 승점 따낸 주승진 감독 "일관성 있게 준비"

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 김천상무가 선두 FC서울와 원정 경기에서 귀중한 승점 1점을 따냈다.





김천은 18일 오후 4시 30분 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 32라운드 서울과 원정 경기에서 2-2로 비겼다. 전반전 클리말라에게 선제골을 내준 김천은 이상헌의 페널티킥으로 따라갔고, 후반전에도 클리말라에게 추가골을 내줬지만 다시 김인균의 페널티킥 득점으로 경기의 균형을 맞췄다.





이로써 김천은 올 시즌 서울 상대 1승 2무를 거두며 한 번도 지지 않았다.





경기 후 공식 기자회견에 나선 주승진 감독은 "비가 오는 가운데서 멀리 찾아와주신 팬들께 소중한 승점 1점 선사해드려 감사하다. 서울의 일관성 있는 공격에 대응했다. 잘 된 부분도 있고 어렵기도 했다. 후반전에 구조를 변화하며 대응했다. 기본적으로 실점 후 따라가는 모습에서 우리의 11기, 12기 선수들이 단단해지는 것 같다. 많이 칭찬해주고 싶다"라고 말했다.





이날 경기가 김천의 올 시즌 페널티킥 첫 득점이었다. 이에 대해 "매주 저희가 준비는 했다. 이상헌과 이강현이 준비를 했는데 두 번째는 김인균이 차고 싶다고 해서 해보라 했다"라고 말했다.





부상으로 빠진 홍시후에 대해선 "현재 이대목동병원에 가서 진료 중이다. 결과는 지켜봐야 한다"라고 짧게 답했다.





최근 전역 선수들이 대거 생기며 선수단 변화가 컸지만 이날 경기에서 좋은 모습이 나왔다. 이에 대해 "많은 팀들이 일관성 있게 게임 모델을 한다면 선수가 바뀌어도 어렵지 않다. 저희도 선수는 바뀌었지만 일관성 있게 했다. 결국 수비에서 차이가 나는데 적절히 대응하면 좋은 결과가 난다"라고 평가했다.