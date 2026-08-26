[GOAL 현장] ‘정재희·루빅손 후반 추가시간 연속골’ 대전, 울산에 2-1 역전승... 2연승 질주

[골닷컴, 대전] 이현민 기자 = 대전하나시티즌이 안방에서 울산 HD를 제압했다.

대전은 26일 오후 7시 30분 대전월드컵경기장에서 열린 울산과 하나은행 K리그1 2026 25라운드서 이진현에게 선제골을 허용했지만, 후반 추가시간 정재희와 루빅손의 연속골로 2-1 짜릿한 역전승을 거뒀다.

이로써 2연승을 달린 대전은 승점 32점 9위로 도약했다. 반면, 3연패에 빠진 울산(승점37)은 3위를 유지했다.

홈팀 대전은 4-2-3-1을 가동했다. 디오고가 원톱, 서진수-마사-정재희가 2선에 배치됐다. 이순민과 김봉수가 중원을 맡았고, 이명재-조성권-하창래-김문환이 수비를 형성했다. 이창근이 골키퍼 장갑을 꼈다.

원정팀 울산은 3-4-3을 꺼냈다. 에릭-이동경-이진현이 전방을 책임졌고, 조현택-토마스-이규성-장시영에 미드필더로 나섰다. 트로야크-정승현-서명관이 스리백으로 나섰고, 조현우가 골문을 지켰다.

전반 초반 대전 마사가 두 차례 슈팅으로 울산의 골문을 위협했다. 울산이 반격했다. 전반 9분 이동경이 상대 아크로 치고 들어가며 찬 오른발 슈팅이 골키퍼 이창근 품에 안겼다.

이후 마사와 디오고를 중심으로 한 대전이 경기를 주도했다. 전반 21분 마사의 패스를 받은 디오고가 울산 문전을 파고들어 슈팅한 볼이 골키퍼 조현우에게 막혔다. 이 과정에서 오프사이드가 선언됐다. 35분 이명재의 크로스를 받은 마사가 울산 문전에서 왼발 터닝슛 했으나 수비 블록에 걸렸다. 43분 마사의 오른발 중거리 슈팅이 조현우 품에 안겼다.

양 팀은 득점 없이 전반을 마감했다.

후반 시작과 동시에 대전은 주민규와 강윤성을 투입하면서 디오고와 김문환을 뺐다. 울산은 변화 없이 임했다.

울산이 후반 4분 깜짝 선제골을 뽑아내며 앞서갔다. 이진현이 대전 진영에서 조성권의 볼을 가로채 문전 돌파 후 왼발 슈팅으로 골문을 갈랐다.

실점한 대전이 반격했다. 후반 10분 마사의 패스를 받은 서진수가 울산 페널티박스 안을 파고들어 크로스 올린 볼이 문전 침투하던 주민규 발에 닿지 않았다.

울산도 긴장의 끈을 놓지 않았다. 후반 13분 에릭의 패스를 받은 이동경이 페널티박스 모서리에서 논스톱 크로스 올린 볼이 이진현에게 연결되지 않았다. 곧이어 심상민과 이희균 카드를 꺼내면서 에릭과 장시영에게 휴식을 줬다. 15분 심상민과 이진현으로 이어지는 역습을 전개, 이희균의 문전 슈팅이 약했다.

대전은 후반 18분 마사 대신 루빅손을 투입해 변화를 줬다. 19분 완벽한 기회가 왔다. 그러나 서진수가 울산 페널티박스 안에서 찬 슈팅이 골문을 벗어났다.

울산은 후반 26분 김영권과 강상우를 교체로 넣었다. 트로야크와 이진현이 그라운드를 떠났다. 대전은 후반 34분 서진수를 빼고 김준범을 투입했다. 38분에는 밥신으로 승부수를 던졌다. 하창래가 벤치로 물러났다. 39분 주민규가 상대 문전에서 수비수를 등지고 날린 슈팅이 골문을 비껴나갔다.

경기 막판 대전이 맹공을 퍼부었다. 후반 40분 밥신의 슈팅이 조현우에게 막혔다. 이어 주민규가 헤더가 또 조현우 품에 안겼다.

울산이 끝까지 잘 버티며 적지에서 승전고를 울리는 듯했지만, 대전이 무서운 뒷심을 발휘했다. 후반 추가시간 4분 루빅손의 문전 헤더를 정재희가 오른발 슈팅으로 동점을 만들었다. 여기서 그치지 않았다. 7분 정재희의 크로스를 루빅손이 헤더골로 연결하며 승리했다.