[GOAL 현장] ‘전주성 7,654명 운집’ 전북 향한 싸늘한 팬심, ‘황금 주말 경기 관중 반 토막’

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대가 싸늘한 팬심을 확인했다.

전북현대는 지난 10월 31일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 치러진 대전하나시티즌과의 하나은행 K리그1 2026 34라운드 경기에서 0-0 무승부를 기록했다.

이날 전북은 2위 싸움의 유리한 고지를 점하기 위해서는 반드시 승리가 필요했지만, 승점 1점 획득에 만족해야 했다.

전주성을 찾은 관중은 7,654명이었다. 충격적인 수치다. 이번 시즌 추이를 봤을 때 반 토막이라고 할 수 있다.

다음 경기 JEO AFC 챔피언스리그 05:00 JDT

전북은 최소 10,000명 관중 파워를 장착한 팀인데 관계자들도 수치를 확인한 후 놀라움을 금치 못하는 모습이었다.

황금 주말에 열리는 경기였는데 이렇게까지 관중이 줄어든 건 전북을 향한 팬심이 싸늘하다는 걸 증명한다.

전북은 지난 시즌 K리그1, 코리아컵 우승을 등에 업고 최고의 한 해를 보냈다. 이를 등에 업고 이번 시즌 역시 챔피언 수성에 나섰다.

챔피언 수성을 외친 전북은 모따, 김승섭, 오베르단, 박지수 등 전 포지션에 걸쳐 보강을 마쳤지만, 재미를 보지 못했다.

특히, 소극적인 운영으로 잡아야 할 상대와의 경기에서 미끄러지면서 추격의 기회를 날렸다. 결국, FC서울에 우승을 내주면서 K리그1 챔피언 타이틀을 지키지 못했다.

전북은 대전과의 경기에서도 아쉬운 경기력으로 결과를 얻지 못했다. 시작은 파격적이었다. 평소와는 다르게 외국인 4명을 선발에 투입했다. 티아고, 이탈로, 도도, 감보아를 내세워 승리를 조준했다.

하지만, 골대 강타 2회 등 기회를 살리지 못했다. 정정용 감독 역시 “축구는 득점해야만 승리할 수 있다”며 결정력 부족에 아쉬움을 토로했다.

전북은 이번 시즌 우승을 놓친 상황에서 최소 2위는 따내겠다는 각오다. 모기업이 중요하게 여기는 다음 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACLE) 출전권 확보를 위해서라도 반드시 필요한 결과다.

전북은 대전을 상대로 승점 3점을 확보했다면 2위 싸움에서 유리한 고지와 함께 탄력이 받을 수 있었다.

하지만, 이번에도 잡아야 할 경기에서 미끄러졌다. 기회를 살리지 못한 것이다.

전북에 남은 기회는 4경기다. 다음 시즌 ACLE 출전권 획득을 위한 2위 확보와 함께 싸늘해진 팬심을 달래야 하는 과제를 떠안았다.

사진=한국프로축구연맹