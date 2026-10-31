[GOAL 현장] ‘전주성 혈투 0-0 무승부’ 황선홍 감독, “주중 경기 여파 있어”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 황선홍 감독이 체력 안배 고민에 빠졌다.

대전하나시티즌은 전북현대와 31일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 치러진 하나은행 K리그1 2026 34라운드 경기에서 0-0 무승부를 기록했다.

대전과 전북의 대결은 2위 싸움의 분수령이었고 혈투가 예상됐지만, 승점 1점 획득에 그치면서 유리한 고지를 점하지 못했다.

황선홍 감독은 “아쉬웠던 경기다. 선수들 최선을 다했다. 원정 오신 팬들에게 승리를 보답하지 못해 죄송하다”고 말했다.

다음 경기 KAR AFC 챔피언스리그 05:00 DAE

이어 “전반 양 팀 모두 실수가 있었다. 후반 공격 지역에서 간발의 차이가 있었다. 세밀한 부분이 좀 아쉬움이 있다. 주중 경기의 여파가 있다”고 덧붙였다.

대전은 쉴 틈이 없다. 오는 11월 3일 가시와 레이솔과의 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 4차전을 치르기 위해 일본으로 향해야 한다.

황선홍 감독은 “고민이 많다. 선수 활동량 등을 계산해서 접근하고 있다. 적정한 선을 찾아야 한다”고 고심에 빠졌다.

K리그는 AFC 클럽 대항전과 경기 일정 운영 시스템이 다르다. 리그 막바지에 순위 싸움을 위해서 ACLE 초반을 포기하는 그림이 그려지고 있다.

K리그도 추춘제를 도입해야 한다는 목소리가 높아지는 이유다.

황선홍 감독은 “프로라면 모든 대회를 100% 임하는 게 맞다. 모두가 고민해야 할 필요가 있다”고 발언했다.

사진=한국프로축구연맹