[GOAL 현장] ‘전주성 패배’ 조호르 감독의 인정, “전북이 강했다...ACLE 참가 팀 모두 수준 높아”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 조호르 다를 탁짐의 시스코 무뇨스 감독이 패배를 인정했다.

조호르 다를 탁짐은 3일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 치러진 전북현대와의 026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 4차전에서 0-2로 패배했다.

조호르는 2승 1무 1패 7위로 일단 16강 진출 마지노선인 8위 이내를 유지했다.

무뇨스 감독은 “결과는 따라주지는 않았지만, 선수들은 최선을 다했다. ACLE은 최고 레벨의 무대다. 완벽하지는 않았지만, 발전을 위해 배우는 기회였다”고 평가했다.

이어 “결과는 원하는 대로 나오지 않았지만, 축구에서는 항상 일어나는 일이다. 앞으로 남은 일정 최선을 다해서 팬들을 기쁘게 할 것이다”고 덧붙였다.

이날 경기 전 비가 온 후 날씨가 쌀쌀해지면서 조호르 선수들이 낯선 환경이 조성되기도 했다.

이에 대해서는 “변명이 될 수는 없다. 스쿼드 90%가 유럽 선수이기 때문이다”고 개의치 않았다.

끝으로 “ACLE 참가 팀은 모두 수준이 높다. 전북과의 경기 전 지난 시즌 성과에 대해 선수들과 이야기를 나눴다. 상대가 강했다. 강팀과의 대결에서 찬스를 살려야 하는데 그러지 못했다”며 패배를 인정했다.

사진=한국프로축구연맹