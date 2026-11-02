[GOAL 현장] ‘전주성 축포 다짐’ 정정용 감독, “홈에서 열리는 경기...총력전으로 결과 가져올 것”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 총력전을 예고했다.

전북현대는 오는 3일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 조호르 다룰 탁짐과 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 4차전을 치른다.

전북은 현재 1승 1무 1패로 10위다. 16강 진출 마지노선인 8위에 안착하기 위해서는 매 경기 승점이 필요하다.

전북은 경기 하루 전날 정정용 감독과 모따가 기자회견에 참석해 각오를 밝혔다.

다음 경기 JEO AFC 챔피언스리그 05:00 JDT

정정용 감독은 “빡빡한 일정 속에서도 중요한 ACLE 경기다. 홈에서 열리는 만큼 승리를 가져와야 한다. 총력전으로 결과를 가져오겠다”고 말했다.

전북은 이번 시즌 K리그1 상위권 경쟁 중이다. 다음 시즌 ACLE 출전권을 획득하기 위한 사투를 벌이는 중이다. 다가오는 주말 경기가 예정되어 있어 스쿼드 구성에 선택과 집중이 필요하다.

이에 대해서는 “앞선 경기에서도 상황에 따라 최대한 좋은 스쿼드를 구성했다. 홈에서 열리는 경기이고 승점이 필요하다. 분위기도 있고 승리에 중점을 둘 것이다”고 설명했다.

조호르는 이번 시즌 ACLE에서 포항스틸러스, 태국의 2팀 부리람 유나이티드, 포트FC를 상대로 승점을 따내면서 2승 1무로 무패를 질주 중이다.

정정용 감독은 “패배가 없다. 점유율을 60% 이상 가져가고 있다. 상대가 잘하는 걸 무력화할 수 있는 수비력이 필요하다. 공간 창출을 통한 공격 전개가 중요하다”고 평가했다.

모따는 “준비를 잘했다. 승리하기 위한 마음이 크다”고 필승을 다짐했다.

모따는 베이징 궈안과의 ACLE 리그 페이즈 3차전에서 득점포를 가동했다. K리그1에서 부진한 모습을 조금은 떨쳐낸 모습이었다. 분위기 반전의 무대가 될 수 있는 상황이다.

이에 대해서는 “모든 경기에 준비를 잘하고 있다. K리그1에서는 활약을 보여주지 못했다고 생각한다. 하지만, 기회를 잡으면 좋은 모습을 보여주겠다”고 자신감을 표출했다.

조호르는 대대적인 투자를 통해 전력 강화에 주력했고 수준이 상당한 외국인 선수를 보유하고 있다.

모따는 “조호르의 수준이 높다. 친구가 있어서 이야기를 나눴다. 이번 경기는 출전하지 못한다. 집중력을 가지고 승점을 팬들께 보답하고 싶다”고 승리를 다짐했다.

모따가 언급한 친구는 지난 시즌 FC안양에서 함께 뛰었던 야고가 조호르 소속이다.

모떠는 “지난 시즌 야고 안양에서 뛰었다. 전화했지만, 축구가 아닌 일상 이야기를 나누지 않았다. 원정 오고 싶었는데 아쉽다고 말했다.

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