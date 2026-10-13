[GOAL 현장] ‘전북vs고베...챔피언 맞대결’ 정정용 감독, “자존심 대결! 총력전”...김영빈, “K리그 대표 좋은 경기”

[골닷컴, 고베(일본)] 반진혁 기자 = 전북현대가 총력전을 예고했다.

전북현대는 오는 14일 오후 7시 일본 고베에 위치한 고베 미사키 파크 스타디움에서 비셀 고베와 2026-27시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 2차전을 치른다.

전북은 1차전에서 가시와 레이솔을 상대로 2-1 승리를 거두면서 2연승을 노린다.

정정용 감독은 경기 전날 기자회견을 통해 “1, 2차전 모두 일본과 대결이다. 좋은 경기력으로 결과까지 얻고 싶다. 부상 등 여러 가지 측면을 서로 스포츠맨십을 발휘하면 좋겠다”고 말했다.

다음 경기 KOB AFC 챔피언스리그 06:00 JEO

그러면서 “원정에 동행한 선수 모두가 총력전을 위해 왔다. 전북, 고베 모두 5위다. 중요한 경기가 주말에 있다. 잘 준비가 되어 있다”고 필승 의지를 불태웠다.

전북은 지난 시즌 K리그1 우승 자격으로 ACLE에 참가했고, 비셀 고베는 추춘제 전환 직전 이벤트성으로 치른 J리그1 백년 구상 리그 1위로 출전권을 얻었다. 챔피언 맞대결이다.

이에 대해서는 “자존심의 대결이 될 수도 있다. 1차전 승리로 승점을 쌓았다. 첫 원정 경기에서도 승점을 쌓는 것이 목표다. 그렇게 되면 앞으로의 운영이 원활할 것 같다”고 승리 의지를 불태웠다.

전북은 가시와를 상대로 치른 ACLE 1차전에서 승리를 거뒀지만, 고베는 가시와와 J리그1 대결에서 패배했다. 참고 자료가 될 수 있을까?

정정용 감독은 “가시와와 다른 유형의 팀이다. 경기를 위해 조직적으로 대비한 부분이 있다”고 설명했다.

그러면서 “일본은 리그 시작이 얼마 되지 않았기에 조직적인 리스크가 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

김영빈은 기자회견에 동석했는데 “이번 시즌 첫 해외 원정이다. K리그를 대표해서 좋은 경기를 펼치고 싶다. 준비는 잘 되어 있다. 기대가 된다”고 말했다.

이어 “일본 팀은 특유의 정교함과 세밀함이 좋았다고 생각한다. 고베 역시 피지컬이 좋다. 이 부분을 잘 대비해야 한다”며 경기를 앞둔 소감을 전했다.

사진=골닷컴