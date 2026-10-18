[GOAL 현장] ‘전북 패배하면 진짜 큰일’ 티아고-이탈로-이동준 삼각 편대 출격...제주는 네게바 선봉

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대가 제주SK를 상대로 물러설 수 없는 한판을 앞두고 있다.

전북현대는 18일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 제주SK와 하나은행 K리그1 2026 32라운드 경기를 치른다.

전북은 위기다. 현재 5위지만, 패배할 경우 하위권까지 추락할 수 있는 상황이다. 승리한다면 2위권 추격이 탄력을 받게 된다.

특히, 제주와의 지난 8월 안방 맞대결에서 1-3으로 패배한 기억이 있어 복수의 칼을 빼어들 예정이다.

전북은 티아고, 이탈로, 이동준, 강상윤, 이영재, 감보아, 최우진, 김영빈, 박지수, 김태현, 송범근이 선발로 출격한다.

벤치에서는 모따, 김진규, 도도, 김승섭, 이승우, 맹성웅, 이상명, 조위제, 이주현이 대기한다.

제주는 이건희, 박수빈, 네게바, 권기민, 이창민, 박창준, 유인수, 토비아스, 세레스틴, 김륜성, 김동준이 선발 명단에 이름을 올렸다.

김신진, 강동휘, 최병욱, 치나리, 박민재, 김재우, 임창우, 정운, 허자운이 벤치에서 출격 명령을 기다린다.

사진=한국프로축구연맹