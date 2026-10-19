[GOAL 현장] ‘전북 최다 득점’ 티아고, “경기 끝나고 K리그1 10골 도달한 거 알게 됐어”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 티아고가 득점 비하인드 스토리를 언급했다.

전북현대는 지난 18일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 치러진 제주SK와의 하나은행 K리그1 2026 32라운드 경기에서 3-2로 승리했다.

전북은 지난 9월 5일 이후 5경기 만에 축포를 터트렸다. 순위는 3위까지 끌어올렸다.

티아고는 “경기 내용도 만족스럽다. 모든 선수가 열심히 뛰어서 가능했던 결과였다”며 승리 소감을 전했다.

다음 경기 FCA K리그1 01:00 JEO

티아고는 이날 멀티골을 완성하면서 이번 시즌 K리그1 10골에 도달하게 됐다. 전북의 최다 득점 기록이다. 초반 부진과 부상 등으로 전력에서 이탈한 시간을 생각하면 준수한 활약이라고 평가할 수 있다.

티아고는 “기록을 생각 안 하고 있었는데 경기 끝나고 10골에 도달했다는 걸 인지했다. 동료들이 옆에서 잘 도와줬기에 득점이 가능했다”고 말했다.

그러면서 “경기 후 골을 도와준 이승우와 이야기를 나눴는데 ‘날 보고 크로스를 준 거냐’고 물어보니 ‘솔직하게 그냥 찼다’고 하더라”며 골 장면을 회상했다.

티아고의 아내는 대한민국 택배에 매료됐다. 주문 다음날 배송이 완료되는 로켓 배송 시스템을 애용하는 중이다.

과거 티아고는 “아내가 대한민국 택배에 너무 빠졌다. 돈을 많이 쓴다”며 멋쩍은 미소를 짓기도 했다.

티아고가 최근 전북과 계약을 연장하면서 아내는 계속해서 대한민국의 로켓 배송 시스템을 계속해서 애용할 수 있게 됐다.

티아고는 “아내는 좋지만, 난 큰일이 났다”며 씁쓸한 미소를 보이면서도 “딸과 함께 브라질로 가게 되면서 잠시 떨어지게 됐다. 항상 뒤에서 힘이 되어줘서 고맙다”고 애정을 드러냈다.

티아고는 득점 후 안경을 쓴 모습을 연상케 하는 세리머니를 선보이고 있는데 “농구를 보다가 따라 해보고 싶다는 생각이 들었다. 어린 친구들이 따라 하는 걸 보고 지금까지 하고 있다”고 설명했다.

사진=한국프로축구연맹