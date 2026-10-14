[GOAL 현장] ‘전북 총력전 예고’ 콤파뇨-티아고-모따-이탈로-도도 출격 대기, “조직적으로 대비”

[골닷컴, 고베(일본)] 반진혁 기자 = 전북현대가 총력전을 예고했다.

전북현대는 14일 오후 7시 일본 고베에 위치한 고베 미사키 파크 스타디움에서 비셀 고베와 2026-27시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 2차전을 치른다.

전북은 1차전에서 가시와 레이솔을 상대로 2-1 승리를 거두면서 2연승을 노린다.

전북은 이번 시즌 들쑥날쑥한 경기력과 결과로 K리그1 5위다. 순위 싸움이 한창인 상황에서 다가오는 주말 제주SK와 물러설 수 없는 경기를 치러야 한다.

다음 경기 KOB AFC 챔피언스리그 06:00 JEO

하지만, ACLE도 포기할 수 없는 입장이다. 초반 레이스에서 분위기를 잡지 않으면 힘들 것이라는 판단이다.

전북은 쉽지 않은 상황 속에서도 총력전을 계획에 뒀고, 선수단을 꾸렸다.

전북은 경기 하루 전날 고베 미사키 파크 스타디움에서 공식 훈련을 소화했다. 티아고, 모따, 이탈로, 도도, 감보아 등 외국인 선수가 총 출동했다.

특히, 부상 여파로 잠시 숨을 고르고 있는 콤파뇨의 모습도 포착됐다. 상황에 따라 투입될 수 있다.

정정용 감독은 “주말에 중요한 경기가 있다”면서도 “이번 원정에 동행한 선수 모두가 총력전을 위해 왔다”며 고베 원정에서 승리를 따내겠다고 다짐했다.

이어 “1차전 상대 가시와 레이솔과는 다른 유형의 팀이다. 경기를 위해 조직적으로 대비한 부분이 있다”며 필승 의지를 내비쳤다.

전북은 지난 2022시즌 고베를 상대로 ACL 8강전에서 3-1 승리라는 기분 좋은 기억이 있다.

현재 비셀 고베 수비수 야마카와 테츠시는 당시 교체 투입을 통해 그라운드를 밟았다. 하지만, 곧바로 실점했고 패배했다.

야마카와는 “경기 투입되자마자 실점 후 패배했다. 좋은 기억은 아니다. 만회할 수 있도록 노력하겠다”며 과거를 회상하면서 복수 의지를 불태웠다.

전북의 현재 전력에서 김진규, 맹성웅, 송범근이 4년 전 고베와의 경기 현장에 있었다.

김진규는 4년 전 맞대결에 대해 “당연히 기억한다. 하지만, 선수가 많이 바뀌었다. 최근 몇 년 동안 좋은 성적을 보여주고 있는 팀이다. 쉽지 않은 경기가 될 것 같다”고 말했다.

사진=골닷컴