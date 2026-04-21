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[GOAL 현장] ‘전북 징크스 타파→인천의 결의’ 이동률, “선수단이 잘 해보자고 다짐”

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[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 이동률이 승리의 공을 동료들에게 돌렸다.

인천유나이티드는 21일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 치러진 전북현대와의 하나은행 K리그1 2026 9라운드 경기에서 2-1 역전승을 거뒀다.

특히, 11년 동안 전북 원정에서 승리가 없었는데 드디어 징크스를 타파했다.

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인천 승리의 결정적인 역할은 이동률이 맡았다. 패스 플레이를 통해 결승골을 뽑아냈다.

이동률은 경기 후 “감독님이 자신 있게 침투하라고 지시하셨다. 의식하고 이행하려다 보니 잘 나온 것 같다”고 소감을 말했다.

윤정환 감독은 “기복이 있는 선수다. 잦은 부상도 있었고 감각 찾는 부분에 애를 먹었다. 오늘은 침착했다. 충분히 골을 넣어줄 수 있다”며 기대감을 숨기지 않았다.

이동률은 “아직 따로 이야기는 못 했는데, 경기 전 감독님의 조언이 도움이 많이 됐다”고 언급했다.

이어 “전북 원정에서 11년 동안 못 이겼기에 잘 해보자고 선수단이 다짐했다. 버티는 힘이 부족한 부분이 팀의 숙제였다. 동료들에게 감사하다는 말 전하고 싶다”고 미소를 지었다.

사진=한국프로축구연맹

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