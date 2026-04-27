[GOAL 현장] ‘전북 쥐락펴락’ 김하준이 경험한 천당과 지옥, “강상윤한테 밥 산다고 약속”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 김하준이 천당과 지옥을 경험했다.

전북현대는 26일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 포항스틸러스와의 하나은행 K리그1 2026 10라운드 경기에서 3-2로 승리했다.

전북은 지난 경기에 이어 왼쪽 측면 수비에서 실수를 연발하면서 고개를 숙이는 듯했지만, 극적인 승리로 무승의 늪에서 탈출했다.

정정용 감독은 변화를 줬다. 왼쪽 측면을 바꿨는데 최우진 대신 중앙 수비수 김하준을 배치하는 변칙 전술을 꺼냈다.

김하준은 본인의 포지션이 아니어서 그랬을까? 득점을 터트리기는 했지만, 실수가 잦았고 결정적으로 페널티킥 2개를 허용하는 파울을 범하면서 고개를 숙였다.

김하준은 경기 후 “승리해서 다행이다”며 안도의 한숨을 내쉬었다.

이어 “경기 이틀 전 감독님께서 ‘왼쪽 측면 수비도 괜찮겠냐’고 물어보셨다. 집중적으로 훈련했다. 수비는 괜찮았는데 공격적인 부분이 익숙하지 않았던 게 있었다. 페널티킥 2개를 허용했지만, 승리한 것에 만족한다”고 덧붙였다.

승리를 함께한 동료들에게 감사의 인사를 전하면서 극적인 결승골로 지옥에서 천당으로 인도해준 강상윤을 향한 인사도 잊지 않았다.

김하준은 “동료들한테 고맙다고 말하고 싶다. 특히, (강)상윤이한테는 밥 산다고 말했다”고 멋쩍은 미소를 지었다.

그러면서 “득점보다 실점의 빌미를 제공한 실망감이 더 컸다”며 경기를 돌아보면서 가슴을 쓸어내렸다.

사진=한국프로축구연맹