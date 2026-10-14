[GOAL 현장] ‘전북 응원단 지원 사격’ 고베에 스며든 초록빛, ‘팬 400명 이상 집결 예정’

[골닷컴, 고베(일본)] 반진혁 기자 = 전북현대 팬들이 녹색 함성을 지를 준비를 마쳤다.

전북현대는 14일 오후 7시 일본 고베에 위치한 고베 미사키 파크 스타디움에서 비셀 고베와 2026-27시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 2차전을 치른다.

전북은 1차전에서 가시와 레이솔을 상대로 2-1 승리를 거두면서 2연승을 노린다.

전북의 이번 시즌 ACLE 첫 원정 경기다. 비교적 가까운 일본으로 떠난 여정이기에 팬들의 발걸음도 적지 않게 이어졌다.

다음 경기 JEO K리그1 01:00 JEJ

고베는 일본의 대표 관광지 오사카와 1시간 10분 거리로 접근성이 훌륭하다. 전북 팬들도 이번 시즌 첫 해외 원정 경기 장소에 삼삼오오 모여들었다.

경기 당일 고베 시내에는 전북의 초록색 유니폼을 어렵지 않게 찾을 수 있었다. 커플, 가족 단위와 홀로 여행과 축구라는 두 마리 토끼를 잡으려는 움직임이 이어졌다.

경기 시간이 다가오면서 경기장은 고베 컬러인 붉은색에 전북의 초록빛이 스며드는 분위기가 연출됐다.

전북과 고베의 경기는 직전 시즌 우승 팀의 맞대결이기에 큰 관심이 쏠리고 있다. 한일 챔피언 대진이 완성된 것이다.

전북 관계자에 따르면 이번 원정에 동행한 팬의 규모는 약 400명이다. 고베에서 녹색 함성이 퍼질 예정이다.

전북은 지난 시즌 K리그1 우승 자격으로 ACLE에 참가했고, 비셀 고베는 추춘제 전환 직전 이벤트성으로 치른 J리그1 백년 구상 리그 1위로 출전권을 얻었다.

정정용 감독은 “자존심이 걸린 대결이 될 수도 있다. 1차전에 이어 첫 원정 경기에서도 승점을 쌓는 것이 목표다”며 의지를 불태웠다.

김영빈은 “K리그를 대표해서 좋은 경기를 펼치고 싶다. 준비는 잘했다. 기대가 된다”며 축포를 터트리겠다고 다짐했다.

사진=골닷컴