[GOAL 현장] ‘전북 원정 무승 11년 타파’ 윤정환 감독, “징크스 깨서 너무 좋다”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 윤정환 감독이 징크스 타파에 미소를 지었다.

인천유나이티드는 21일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 치러진 전북현대와의 하나은행 K리그1 2026 9라운드 경기에서 2-1 역전승을 거뒀다.

인천은 선제 실점을 허용했지만, 페널티킥 득점을 통해 균형을 맞췄고 이동률의 결승골을 통해 승점 3점을 획득했다. 3경기 만에 무승에서 탈출했다.

윤정환 감독은 경기 후 “11년 동안 전북 원정 승리가 없다는 이야기를 들었는데 징크스 깬 건 너무 좋다”고 말했다.

이어 “선제 실점했지만, 역전까지 끌어낸 건 선수들이 힘든 일정 상황 속에서도 의지가 돋보였다. 우리의 리듬을 찾았다. 값진 승리를 했다. 점점 좋아지고 있다”고 덧붙였다.

이와 함께 “또 하나의 옵션을 가져갈 수 있을 것 같다. 상대가 공격하는 상황에서 대응이 약했는데 롱볼 처리가 좋았고 공간을 내주지 않았다. 막아내는 힘이 약했는데 오늘 경기를 통해 얻은 것 같다”며 만족감을 드러냈다.

인천 승리의 결정적인 역할은 이동률이 맡았다. 패스 플레이를 통해 결승골을 뽑아냈다.

윤정환 감독은 “기복이 있는 선수다. 잦은 부상도 있었고 감각 찾는 부분에 애를 먹었다. 오늘은 침착했다. 충분히 골을 넣어줄 수 있다”며 기대감을 숨기지 않았다.

사진=한국프로축구연맹