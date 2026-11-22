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[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대가 유종의 미를 거둘 수 있을까?

전북현대는 지난 21일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 치러진 FC서울과의 하나은행 K리그1 2026 36라운드 경기에서 0-1로 패배했다.

전북의 전반전은 나쁘지 않았다. 공격적으로 나서면서 선제골에 주력했다. 운이 따르지 않았다. 막판 골대 2회 강타 등 아쉬움이 많았다.

전북은 기대 속 후반전에 임했지만, 대비를 마친 서울을 상대로 고전했다. 기회는 적지 않게 만들었지만, 골문은 뚫리지 않았다.

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전북은 역습 상황에서 안데르손의 벼락같은 슈팅을 허용했고 이것이 그대로 실점으로 이어졌다.

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다음 경기 KAN AFC 챔피언스리그 05:00 JEO

이후 실점을 극복하기 위해 고군분투했지만, 반전은 없었고 안방에서 서울에 무릎을 꿇었다.

전북은 이번 시즌 4차례 서울과 대결을 펼쳤는데 1무 3패로 단 한 번의 승리도 챙기지 못하는 굴욕을 맛봤다.

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전북의 상황은 심각하다. 이번 시즌 챔피언 타이틀 방어에 실패한 상황에서 남은 목표는 최소 2~3위를 확보해 다음 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 출전권 확보였다.

이승우는 “이번 시즌 남은 목표는 다음 시즌 ACLE 출전권 확보를 통한 유종의 미다. 팬분들과 계속해서 아시아 무대를 즐기고 싶다”며 의지를 다진 바 있다.

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이영재 역시 “전북의 마지막 자존심은 지켜야 한다. 현실적인 목표는 ACLE 출전권 확보다”며 목표 의식을 불태우기도 했다.

전북은 다음 시즌 ACLE 출전 확보 안정권인 3위 차지는 자력으로 불가능해졌다. 남은 2경기에서 모두 승리해 승점 6점을 챙긴다고 해도 대전하나시티즌은 따돌릴 수 없는 상황이다.

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현실적인 목표는 코리아컵 우승 상황에 따라 ACLE 플레이오프가 가능할 수 있는 K리그1 4위다.

하지만, 이마저도 확신할 수 없다. 인천유나이티드, 강원FC 역시 다음 시즌 아시아 무대 초대권을 손에 넣길 바라고 있다.

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설상가상으로 전북의 최근 경기력이 인천, 강원과 비교해도 엉망이다. 맞대결에서 우위를 점할 것이라는 확신이 없다.

전북은 초라한 상황을 맞았다. 다음 시즌 ACLE 출전권을 위해 남은 K리그1 2경기를 모두 승리하고 경우의 수를 따져야 한다. 하지만, 간당간당 느낌을 지울 수 없다.

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사진=한국프로축구연맹