[GOAL 현장] ‘전북 왼발의 마법사’ 이영재가 이끈 승리, “첫 골은 생각 못 했는데 두 번째는 믿음 있었어”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 이영재가 2개의 골을 합작한 소감을 밝혔다.

전북현대는 지난 18일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 치러진 제주SK와의 하나은행 K리그1 2026 32라운드 경기에서 3-2로 승리했다.

전북은 지난 9월 5일 이후 5경기 만에 축포를 터트렸다. 순위는 3위까지 끌어올렸다.

이영재는 경기 후 “최근 승리가 없어서 중요한 일전이었다. 결과만 생각했다. 이뤄져서 다행이다. 비가 왔음에도 많은 팬들이 찾아주셔서 힘이 됐다”며 소감을 전했다.

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이영재의 왼발이 빛났다. 코너킥, 프리킥 상황에서 날카로운 크로스를 통해 2개의 골에 도움을 보탰다.

이영재는 “세트피스 상황에서 준비했던 대로 실행했다. 제주가 앞보다는 뒤쪽에 약점이 많다고 생각해 공략했다. 선수들과 소통이 잘 이뤄졌다”고 만족감을 드러냈다.

그러면서 “첫 번째는 득점이라고 생각하지 못했는데 티아고가 헤딩을 너무 잘했다. 두 번째는 내가 잘 연결하면 골이 될 거라는 믿음이 있었다”며 경기를 돌아봤다.

이날 활약은 이영재에게도 중요했다. 최근 교체로 경기에 출전했는데 눈도장을 제대로 찍은 것이다. 주전 경쟁도 불을 지폈다.

이영재는 “개인보다는 팀 성적이 중요했다. 결과와 함께 좋은 경기력도 챙길 수 있어서 좋다. 주전 경쟁이 가능한 선수라는 걸 증명할 수 있었던 것 같다. 동기부여가 됐다”며 의지를 불태웠다.

사진=한국프로축구연맹