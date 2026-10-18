[GOAL 현장] ‘전북 안방 축포’ 티아고 머리로 선제포→발리 슈팅 멀티골 완성, 제주 3-2 제압...‘일단 3위’

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대가 안방에서 제주SK 사냥에 성공했다.

전북현대는 18일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 치러진 제주SK와의 하나은행 K리그1 2026 32라운드 경기에서 3-2로 승리했다.

전북은 지난 9월 5일 이후 5경기 만에 축포를 터트렸다. 순위는 3위까지 끌어올렸다.

전북은 4-3-3 포메이션을 꺼냈다. 티아고, 이탈로, 이동준이 공격을 구성했고 강상윤, 이영재, 감보아가 중원을 형성했다. 수비는 최우진, 김영빈, 박지수, 김태현이 구축했고 골문은 송범근이 지켰다.

제주는 4-4-2 포메이션을 선택했다. 박수빈, 이건희가 투톱을 구성했고 박창준, 네게바가 측면을 책임졌다. 이창민과 권기민이 허리에서 공수를 조율했고 김륜성, 세레스틴, 토비아스, 유인수가 수비를 이뤘다. 골키퍼 장갑은 김동준이 꼈다.

전북이 먼저 기회를 잡았다. 전반 3분 이영재의 패스를 이탈로가 받았고 돌파 후 슈팅까지 선보였지만, 골키퍼 정면으로 향했다.

전북은 공세를 이어갔다. 전반 11분 이탈로가 측면에서 중앙으로 움직임을 가져간 후 슈팅을 때리는 등 분위기를 끌어올렸다. 전반 16분에는 문전 혼전 상황 이후 흐른 볼을 김태현이 왼발 중거리 슈팅을 선보였다.

전북은 계속해서 기회가 왔다. 전반 21분 프리킥 상황 이후 혼전 상황에서 이탈로가 기습 슈팅을 선보였지만, 굴절된 후 골키퍼의 선방에 막히면서 아쉬움을 삼켰다.

전북은 계속해서 주도권을 잡았다. 하지만, 골 결정력에 발목을 잡혔다. 제주는 반격에 나섰지만, 수비에 막히면서 기회를 살리지 못했다.

0의 균형은 전북이 깼다. 전반 31분 코너킥 상황에서 이영재가 연결한 크로스를 티아고가 머리를 통해 골로 연결했다.

전북은 선제골을 등에 업고 추가 득점까지 노렸다. 전반 41분 왼쪽 측면에서 최우진이 크로스를 연결했고, 티아고가 머리를 갖다 댔지만, 골문을 벗어나면서 골로 이어지지는 않았다. 제주도 결정적인 기회를 잡았다. 페널티킥을 얻어낸 것이다. 네게바가 성공시키면서 1-1 스코어로 전반전을 마쳤다.

전북은 후반 시작과 동시에 교체 카드를 꺼냈다. 이동준을 빼고 이승우를 투입해 측면 변화를 가져갔다.

전북은 다시 리드를 잡았다. 후반 1분 프리킥 상황에서 이영재가 크로스를 연결했는데 김영빈이 머리로 두 번째 득점을 만들었다.

전북이 또 골을 만들었다. 후반 14분 문전 오른쪽에서 연결된 이승우의 크로스를 티아고가 발리 득점으로 마무리했다.

전북은 분위기를 끌어올렸다. 후반 21분 이탈로가 측면에서 질주를 시작했고 수비, 골키퍼까지 따돌리면서 기회를 만들었다. 하지만, 티아고에게 양보했는데 슈팅이 벗어나면서 추가 득점은 무산됐다.

제주도 가만히 있지 않았다. 후반 27분 네게바가 단독 돌파 이후 위협적인 슈팅을 선보이면서 추격 의지를 굽히지 않았다. 하지만, 두터운 전북 수비를 쉽게 뚫지 못했다.

전북은 리드를 잘 지켰다. 승리의 주인공이 됐고 5경기 만에 승자의 미소를 보였다.

사진=한국프로축구연맹