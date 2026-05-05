[GOAL 현장] ‘전북 아픈 손가락 드디어 혈 뚫렸다!’ 김승섭, “긴 터널 빠져나오는 시간이었어”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 김승섭이 첫 골 후 마음고생을 털어놨다.

전북현대는 5일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 치러진 광주FC와의 하나은행 K리그1 2026 12라운드 경기에서 4-0 대승을 거뒀다.

김승섭은 경기 후 “광주가 상황이 좋지 않아 방심하면 패배할 수 있었지만, 선수들이 집중해서 대승을 가져온 건 만족스럽다”

전북이 이적 후 득점이 없던 아픈 손가락 김승섭이 첫 골을 신고하는 겹경사를 누렸다. 정정용 감독과 포옹하는 장면이 포착되기도 했다.

김승섭은 “오랜만에 골을 넣어서 얼떨떨했다. 긴 터널을 빠져나오는 시간이었다. 팬분들이 응원해 주신 덕분에 혈이 뚫린 것 같다. 많은 기대 속에 부담, 압박감도 있었다. 아직 경기 많이 남았다. 템포를 찾아 공격 포인트와 팀의 1위에 초점을 맞추고 싶다”고 말했다.

이어 “감독님이 엮어서 좋지 않은 소리를 들으셨다. 스트레스도 있었다. 부담감이 서로 있었다고 생각한다. 제가 부진이 길어져서 안타까운 상황이 이어졌다. 이제야 골을 넣어서 죄송스러운 마음도 있었기에 포옹을 했다”고 덧붙였다.

그러면서 “운이 따르지 않았던 경기도 많았다. 지난 시즌 운을 다 써서 그런지 여러모로 맞지 않는 부분이 있었다”며 마음고생을 털어놨다.

김승섭의 골은 전북 선수들도 기다린 순간이었다. 득점이 터진 후 모두 한 곳에 모여 축하하는 모습이 포착되기도 했다.

이에 대해서는 “동료들도 많이 안타까워했다. 티는 내지 않았지만, 울컥했다”고 심정을 털어놨다.

사진=한국프로축구연맹