[GOAL 현장] ‘전북 아쉬운 골잡이→ACLE에서 번뜩’ 모따의 속죄, “활약 보여주지 못했어” 친구와의 맞대결 불발

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 모따가 반전을 다짐했다.

전북현대는 오는 3일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 조호르 다룰 탁짐과 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 4차전을 치른다.

전북은 현재 1승 1무 1패로 10위다. 16강 진출 마지노선인 8위에 안착하기 위해서는 매 경기 승점이 필요하다.

전북은 경기 하루 전날 정정용 감독과 모따가 기자회견에 참석해 각오를 밝혔다.

다음 경기 JEO AFC 챔피언스리그 05:00 JDT

모따는 “준비를 잘했다. 승리하기 위한 마음이 크다”고 필승을 다짐했다.

모따는 이번 시즌을 앞두고 FC안양을 잠시 떠나 전북으로 향했다. 기대는 컸다. 지난 시즌 K리그1 14골 4도움의 공격 포인트를 기록했기에 시선이 쏠렸다.

시작은 좋았다. 모따는 대전하나시티즌과의 쿠팡플레이 슈퍼컵에서 득점포를 가동하면서 우승에 일조했다.

하지만, 개막 후 4골 2도움에 그치면서 기대 이하의 모습을 보여주고 있다. 티아고와의 주전 경쟁도 밀려난 분위기다.

모따는 분위기 반전을 위한 발판을 마련했다. 지난 10월 27일 베이징 궈안과의 ACLE 리그 페이즈 3차전에서 득점포를 가동했다. K리그1에서 부진한 모습을 조금은 떨쳐낸 모습이었다. 분위기 반전의 무대가 될 수 있는 상황이다.

이에 대해서는 “모든 경기에 준비를 잘하고 있다. K리그1에서는 활약을 보여주지 못했다고 생각한다”고 고개를 숙였다.

그러면서 “기회를 잡으면 좋은 모습을 보여주겠다”며 ACLE 무대를 분위기 반전을 무대로 삼겠다고 다짐했다.

조호르는 대대적인 투자를 통해 전력 강화에 주력했다. 브라질, 스페인 등 수준이 상당한 외국인 선수를 보유하고 있다.

특히, 모따와 지난 시즌 안양에서 호흡을 맞췄던 모따가 조호르 소속이다.

모따는 “조호르의 수준이 높다. 친구가 있어서 이야기를 나눴다. 이번 경기는 출전하지 못한다. 집중력을 가지고 승점을 팬들께 보답하고 싶다”고 승리를 다짐했다.

이어 “야고와 전화를 통해 이야기를 나눴다. 주제는 축구가 아닌 일상이었다. 이번 원정에 오고 싶었는데 그러지 못해 아쉽다고 하더라”며 친구와의 맞대결 불발에 아쉬움을 표했다.

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