[GOAL 현장] ‘전북 슈퍼스타들의 특별한 나들이’ 이승우가 캠퍼스에 떴다! 출석 체크 1등 대학교 방문

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대 슈퍼스타들이 캠퍼스 나들이에 나섰다.

전북은 이승우, 김진규, 티아고, 도도와 함께 30일 축제가 열리고 있는 전주대학교 캠퍼스를 찾았다.

전주대는 지난 3월 ‘우리 학교 출석 체크 이벤트’에서 전북대학교, 원광대학교를 누르고 1위를 차지했다.

전북은 지난 3월 18일 FC안양과의 경기에서 ‘우리 학교 출석 체크 이벤트’를 진행했다.

‘우리 학교 출석 체크 이벤트’는 새 학기, 새출발을 응원하는 의미에서 계획됐고, 지난 3월 18일 전주성을 가장 많은 학생이 참여한 대학교에 선수가 방문하기로 약속했다.

전북은 안양과의 경기 후반전 시작 전까지 경기장 전광판에 나오는 QR코드를 스캔하는 방법을 통해 전주성을 가장 많은 학생이 참여한 대학교를 조사했다.

전주대가 34%로 1위를 차지했고, 마침 지난 29일부터 축제를 진행하고 있던 시기에 전북이 이승우, 김진규, 티아고, 도도와 캠퍼스를 찾았다.

이승우, 김진규, 티아고, 도도는 산책을 시작으로 축제가 열리는 부스에 방문해 체험하는 등 캠퍼스의 분위기를 만끽했다.

이승우는 “젊음의 분위기가 가득한 대학교 축제가 신기하다”며 캠퍼스 나들이 소감을 전했다.

티아고는 “대학교 축제는 처음 왔다. 예상보다 크게 환영해 주셨고, 캠퍼스 크기가 커서 놀랐다”고 반응했다.

이승우, 김진규, 티아고, 도도는 캠퍼스 산책 이후 마련된 공간에서 전주대 학생 150명을 대상으로 사인회를 진행했다.

전주대 학생들은 전북 선수들을 가까이 볼 수 있다는 기회에 환호했고, 기념 촬영을 하는 등 의미있는 시간을 누렸다.

도도는 특별한 약속을 하기도 했다. 경기에서 득점포를 가동한다면 전북과 전주대의 공통 이니셜인 J를 표현하기로 공약했다.

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