[GOAL 현장] ‘전북 상대 뼈아픈 패배 기억’ 비셀 고베 수비수의 아픈 과거, “투입되자마자 실점 후 패배”

[골닷컴, 고베(일본)] 반진혁 기자 = 비셀 고베의 수비수 야마카와 테츠시가 아픈 과거를 떠올렸다.

비셀 고베는 오는 14일 오후 7시 일본 고베에 위치한 노에비아 스타디움에서 고베 미사키 파크 스타디움에서 전북현대와 2026-27시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 2차전을 치른다.

비셀 고베는 추춘제 전환 직전 이벤트성으로 치른 J리그1 백년 구상 리그 우승팀 자격으로 이번 시즌 ACLE 출격한다.

야마카와는 경기 하루 전날 기자회견을 통해 “한일 챔피언이 만났다. K리그는 피지컬이 뛰어나다. 잘 준비해서 좋은 경기를 치르고 싶다”고 각오를 전했다.

다음 경기 KOB AFC 챔피언스리그 06:00 JEO

고베는 지난 2022시즌 전북을 상대로 ACL 8강전에서 1-3 패배의 기억이 있다. 야마카와는 당시 교체 투입을 통해 그라운드를 밟았고, 실점 후 패배한 아픈 과거다.

야마카와는 “경기 투입되자마자 실점 후 패배했다. 좋은 기억은 아니다. 현재 비셀 고베의 많은 선수가 전북과의 경기에 출전했다. 좋은 모습을 보여줄 것이라 기대한다. 만회할 수 있도록 노력하겠다”고 복수 의지를 불태웠다.

전북의 선수단에 대해서는 “포지션 별로 좋은 선수들이 많다. K리그 팀은 빠르고 강하다. 실수를 줄이고 최대한 우리의 역량을 동원하겠다”며 승리 의지를 불태웠다.

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