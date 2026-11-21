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[GOAL 현장] ‘전북 또 승리가 없다!’ 서울과의 안방 대결 0-1 패...‘이번 시즌 맞대결 1무 3패 처참’

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대가 FC서울을 상대로 고개를 숙였다.

전북현대는 21일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 치러진 FC서울과의 하나은행 K리그1 2026 36라운드 경기에서 0-1로 패배했다.

전북은 K리그1 4경기째 승전고를 울리지 못하는 중이다. 특히, 이번 시즌 서울과의 4차례 맞대결에서 1무 3패를 기록하면서 단 1승도 거두지 못하는 굴욕을 맛봤다.

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전북은 4-3-3 포메이션을 꺼냈다. 티아고, 이탈로, 전병관이 공격을 구성했고 이영재, 강상윤, 맹성웅이 중원을 형성했다. 수비는 최우진, 김영빈, 박지수, 김태현이 구축했고, 골문은 송범근이 지켰다.

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서울은 4-4-2 포메이션으로 맞불을 펼쳤다. 조영욱과 문선민이 최전방에 배치됐고 안데르손, 정승원이 측면은 책임졌다. 바베츠와 황도윤이 허리에서 공수를 조율했고 김진수, 로스, 이상민, 박수일이 수비를 이뤘다. 골키퍼 장갑은 구성윤이 꼈다.

전북이 초반 공세를 가했다. 이탈로의 측면을 활용해 계속해서 서울을 공략했지만, 세밀함이 떨어지면서 아쉬움을 삼켰다. 이후에는 티아고의 연계에 주력했지만, 재미를 보지 못했다.

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전북은 전반 17분 강상윤의 패스를 받은 전병관이 측면을 허문 후 크로스를 건넸고, 이것을 티아고가 슈팅을 가져갔지만, 골문을 벗어나면서 고개를 숙였다. 서울은 문선민의 빠른 스피드를 활용했지만, 위협적인 장면을 만들지 못했다.

전북은 전반 34분 역습 상황을 맞았고, 티아고의 패스를 받은 전병관이 문전에서 결정적인 장면을 만들기 위해 고군분투했지만, 소득은 없었다. 전반 35분에는 이탈로가 아크 부근에서 날카로운 슈팅을 선보였지만, 골키퍼 선방에 막혔다.

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계속해서 고삐를 당긴 전북이었다. 전반 37분 이탈로가 수비와의 경합을 이겨낸 후 최종 슈팅까지 가져갔지만, 골대를 강타하면서 아쉬움을 삼켰다. 43분에는 문전 혼전 상황 이후 오버헤드 킥을 선보였지만, 크로스바를 맞았다. 결국, 전반전은 무득점으로 마쳤다.

서울은 후반 시작과 동시에 교체 카드를 꺼냈다. 조영욱, 황도윤을 빼고 클리말라, 손정범을 투입해 공격, 중원 변화를 꾀했다.

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전북은 후반 6분 역습 상황에서 전병관의 패스를 이영재가 날카로운 슈팅으로 선보였고, 서울은 후반 7분 박수일의 크로스를 문선민이 위협적인 헤더 슈팅을 통해 맞불을 놨다.

서울이 0의 균형을 깼다. 안데르손이 수비를 무너트린 후 아크 부근에서 선보인 중거리 슈팅이 그대로 골문으로 빨려 들어가면서 리드를 잡았다.

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전북은 교체 카드를 꺼냈다. 후반 12분 전병관, 맹성웅을 빼고 이승우, 김진규를 투입해 공격, 중원 변화를 가져갔다. 이후 승부수를 던졌다. 이탈로를 불러들이고 콤파뇨를 선택하면서 최전방 공격을 강화했다.

서울은 클리말라를 중심으로 공격을 펼치면서 추가 득점을 노렸다. 후반 32분 클리말라의 패스를 받은 정승원이 결정적인 슈팅을 선보였지만, 골키퍼 정면으로 향했다.

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전북은 총공세에 나섰다. 후반 34분 김진규의 패스를 티아고가 아웃사이드 슈팅으로 연결했지만, 골문을 벗어나면서 득점은 무산됐다.

전북은 고군분투했지만, 끝내 서울의 골문을 뚫지 못했다. 안방에서 무너지면서 다음 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 출전권 확보에 빨간불이 켜졌다.

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사진=골닷컴