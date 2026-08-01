[GOAL 현장] ‘전북 누르면 승점 12점 차이’ 김기동 감독, “여유는 있지만, 매 경기 신경 쓰여”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 김기동 감독이 긴장의 끈을 놓지 않았다.

FC서울은 1일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 전북현대와 하나은행 K리그1 2026 21라운드 경기를 치른다.

서울은 잘 나가다가 울산HD와의 20라운드 경기에서 1-3으로 완패하면서 분위기가 꺾였다. 전북을 상대로 승리가 필요한 이유다.

서울이 전북을 상대로 승리한다면 격차를 12점까지 벌릴 수 있어 선두 굳히기 분위기가 감지될 수 있다.

보통 원정 경기는 하루 전날 이동하지만, 서울은 이틀 전에 전주로 향했다.

김기동 감독은 “부산아이파크와의 코리아컵 경기 이후 바로 넘어왔다. 휴식 등을 고려했다”고 말했다.

서울과 전북의 경기는 슈퍼 루키 손정범, 김예건이 보여줄 10대의 반란으로도 시선을 끌고 있다.

김기동 감독은 “어린 선수가 잘하면 좋지만, 너무 욕심내면 잘 안될 수 있다”며 당부했다.

서울의 상황은 나쁘지 않다. 지난 4월 전북과의 대결에서 승리했고 분위기가 좋은 상황에서 원정길을 떠났다.

김기동 감독은 “여유는 있지만, 매 경기 신경 쓰이는 건 마찬가지다”며 경계심을 늦추지 않았다.

그러면서 “선수들도 집중력이 떨어졌다는 걸 알더라. 큰 실수만 없다면 실점은 없을 것이다. 실점하더라도 이렇게 내주면 안 된다”며 울산과의 경기 패배를 돌아봤다.

끝으로 “더위로 인한 집중력 저하가 눈에 보인다. 6, 7, 8월 활동량 수치 부분도 떨어졌다”며 승부처를 언급했다.

사진=한국프로축구연맹