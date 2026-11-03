[GOAL 현장] ‘전북이 K리그 킬러 눌렀다!’ 조호르와의 안방 대결 2-0 승리...16강 마지노선 안착

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대가 안방에서 조호르 다룰 탁짐을 잠재웠다.

전북현대는 3일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 치러진 조호르 다룰 탁짐과의 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 4차전에서 2-0으로 승리했다.

전북은 이번 시즌 2승 1무 1패의 성적으로 10위에서 8위로 순위를 끌어올렸다. 16강 진출 마지노선인 8위 안에 안착했다.

조호르는 K리그 상대로 호성적을 보였다. 울산HD와 5번 만나 4승 1패를 기록했고 포항스틸러스와 2승 2패의 전적을 보유하고 있다.

다음 경기 GAN K리그1 02:30 JEO

조호르는 K리그 킬러로 자리 잡았는데 전북이 첫 맞대결에서 축포와 함께 자존심 지키기에 성공했다.

전북은 4-2-3-1 포메이션을 꺼냈다. 모따가 원톱을 구성했고 이탈로, 강상윤, 이동준이 2선에 배치됐다. 김진규와 맹성웅이 허리에서 공수를 조율했고 최우진, 김영빈, 박지수, 연제운이 수비를 구축했다. 골문은 송범근이 지켰다.

조호르는 3-4-2-1 포메이션을 들고 나왔다. 샤하브 자헤디가 최전방에 배치됐고 마르코스 길예르메, 오스카 아리바스가 뒤를 받쳤다. 조나단 실바와 오스카 아리바스가 측면을 책임졌고 나초 멘데스, 데얀 페트코비치가 중원에 배치됐다. 수비는 크리스티안 글라우더, 케빈 메디나, 카를로스 아카포가 이뤘고 골키퍼 장갑은 아흐메드 시한 하즈미가 꼈다.

조호르가 기선 제압에 나섰다. 전반 3분 전북 모따의 패스 미스를 활용해 역습 상황을 만들었고 길예르메가 골키퍼와의 1:1 상황에서 날카로운 슈팅으로 가져갔다. 하지만, 선방에 막히면서 아쉬움을 삼켰다.

조호르는 계속 고삐를 당겼다. 전반 13분 아리바스가 아크 부근에서 회심의 슈팅을 통해 선제 득점 의지를 불태웠다.

전북은 이른 시간 교체 카드를 꺼냈다. 전반 17분 연제운을 빼고 김태현을 투입하면서 오른쪽 측면 수비 변화를 가져갔다.

전북은 틈틈이 기회를 노렸고 전반 21분 0의 균형을 깼다. 혼전 상황 이후 김진규가 왼쪽 측면에서 크로스를 연결했고, 모따가 머리를 통해 득점으로 마무리했다.

전북은 선제골을 등에 업고 상승 기류를 탔다. 강상윤의 활동량과 측면 공격을 활용해 상대를 압박했다. 조호르도 반격에 나섰다. 하지만, 연계가 매끄럽지 못하면서 위협적인 장면을 만들지 못했다.

전북은 전반 32분 또 조호르의 골문을 두드렸다. 프리킥 상황에서 김진규의 크로스 이후 세컨드 볼 상황에서 모따가 회심의 슈팅을 선보였지만, 허공을 가르면서 아쉬움을 삼켰다.

조호르는 만회를 위해 고군분투했다. 하지만, 전북의 수비가 견고했다. 적재적소 잘 차단했다.

전북은 전반 추가 시간 격차를 벌릴 기회를 잡았다. 이동준이 페널티킥을 얻어낸 것이다. 이탈로가 성공시키면서 2-0 스코어로 전반전을 마쳤다.

전북은 후반 시작과 동시에 교체 카드를 사용했다. 이동준을 빼고 이승우를 투입해 측면 공격 변화를 꾀했다.

조호르가 공세에 나섰다. 날카로운 패스와 번뜩이는 움직임을 통해 전북의 골문을 계속해서 두드렸다.

전북은 승부수를 던졌다. 후반 20분 모따, 강상윤을 빼고 티아고와 이영재를 투입하면서 변화를 시도했다.

전북은 추가 득점을 노렸다. 후반 27분 이승우의 패스를 받은 이영재가 결정적인 상황을 맞았지만, 슈팅이 빗나가면서 아쉬움을 삼켰다.

전북은 계속해서 두드렸다. 후반 32, 33분 티아고가 2연속 골키퍼와의 1:1 상황을 맞았고, 머리와 오른발 슈팅을 선보였지만, 모두 골문을 벗어났다.

전북은 조호르의 공세를 잘 막아냈고, 무실점을 지키면서 안방에서 축포를 터트렸다.

사진=한국프로축구연맹