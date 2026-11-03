[GOAL 현장] ‘전북의 ACLE 16강 진출 판 짜기’ 조호르와 첫 맞대결 성사, K리그 킬러 지울까?

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대가 조흐르 다룰 탁짐을 꺾고 K리그 자존심을 지킬까?

전북현대는 3일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 조호르 다룰 탁짐과 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 4차전을 치른다.

전북은 승리가 절실하다. 현재 1승 1무 1패를 기록하면서 10위에 머무르는 중이다. 16강 진출을 위해서는 승점 확보가 필요하다.

ACLE은 동부, 서부 각 8개 팀이 16강에 진출한다. 전북은 8위에 안착해야만 토너먼트 라운드를 치를 수 있다.

다음 경기 GAN K리그1 02:30 JEO

정정용 감독은 “홈에서 열리는 만큼 승리를 가져와야 한다. 총력전으로 결과를 가져오겠다. 분위기도 있고 이기는 것에 중점을 두겠다”며 필승을 다짐했다.

전북이 안방으로 불러들인 조호르는 말레이시아 절대 강호다. 12시즌 연속 우승을 차지하면서 자타공인 1강이다. 지난 시즌은 ACLE 8강에 진출했다.

조호르는 말레이시아 슈퍼리그 114경기 연속 무패를 질주 중이다. 이번 시즌도 엄청난 행보를 이어가고 있다. 6경기 6승 28골 0실점을 기록하고 있다.

전북은 조호르와 첫 맞대결이 성사됐다. 과제도 있다. K리그 자존심 지키기다.

조호르는 K리그 상대로 호성적을 보였다. 울산HD와 5번 만나 4승 1패를 기록했고 포항스틸러스와 2승 2패의 전적을 보유하고 있다.

조호르는 K리그 킬러로 자리 잡았는데 전북이 첫 맞대결에서 축포와 함께 자존심 지키키에 조준한다.

전북이 총력전을 다짐한 만큼 이승우가 기댈 구석이 될 수 있다. 이번 시즌 K리그1 8골 4도움 공격 포인트 12개로 팀 내 최다 기록을 보유하고 있다.

이승우의 드리블, 돌파, 창의적인 공격 전개 능력이 전북 공격의 실마리가 될 수 있다.

이승우는 이번 시즌 ACLE 무대에서 아직 골을 신고하지 못했는데 조호르를 제물로 삼을지 관심이다.

조호르 역시 전북의 선수단의 레벨이 높다면서도 가장 위협적인 존재로 이승우를 지목했다.

시스코 무뇨스 감독은 “전북은 선수단 전체 레벨이 높은데 이승우가 가장 좋은 선수라고 생각한다. 볼을 소유했을 때 위협적인 존재다”고 언급했다.

조호르의 윙어 오스카 아리바스 역시 “전북의 선수단 퀄리티는 훌륭하다. 그래도 1명을 선택해야 한다면 이승우가 레벨이 높고 위협적인 선수라고 생각한다”고 경계심을 드러냈다.

전북의 ACLE 16강 진출 판 짜기, K리그 자존심 지키기 등 조호르와의 첫 맞대결에서 소득이 있을까?

사진=한국프로축구연맹