공유하기 Google에서 GOAL을 팔로우하세요

광고

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대가 우승 확정 FC서울을 상대로 승리를 조준한다.

전북현대는 21일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 FC서울과 하나은행 K리그1 2026 36라운드 경기를 치른다.

전북은 현재 5위다. 우승이 불발된 상황에서 목표는 유종의 미. 그 목표는 다음 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 출전권 확보다.

전북이 남은 3경기에서 2승 1무 이상의 성적을 거둔다면 무난하게 다음 시즌 ACLE 출전권 확보가 가능하다는 분위기다. 여유는 없다. 승점 차이가 크지 않아 매 경기 승리가 중요하다.

광고 광고

한편, 서울은 10년 만에 K리그1 우승을 확정했기에 여유가 있다. 챔피언스리그2(ALCT) 16강 진출에 초점이 맞춰진 상황이다.

관련 주제

전북은 이탈로, 티아고, 전병관, 이영재, 강상윤, 맹성웅, 최우진, 김영빈, 박지수, 김태현, 송범근이 선발로 출격한다.

벤치에서는 콤파뇨, 김진규, 도도, 김승섭, 이승우, 황승준, 김하준, 조위제, 이주현이 대기한다.

광고

서울은 문선민, 조영욱, 정승원, 황도윤, 바베츠, 안데르손, 박수일, 이상민, 로스, 김진수, 구성윤이 선발 명단에 이름을 올렸다.

클리말라, 후이즈, 정현우, 손정범, 백상훈, 박성훈, 이한도, 최준, 백종범이 벤치에서 출격 명령을 기다린다.

광고

사진=한국프로축구연맹