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[GOAL 현장] ‘전북의 3경기 무승의 늪’ 정정용 감독, “안방에서 패배한 패장은 할 말이 없다”

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[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 고개를 숙였다.

전북현대는 21일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 치러진 인천유나이티드와의 하나은행 K리그1 2026 9라운드 경기에서 1-2 역전패를 당했다.

정정용 감독은 경기 후 “안방에서 패배한 패장은 할 말이 없다. 팬들께 죄송하다. 새롭게 마음을 다지는 시간을 갖도록 하겠다”고 말했다.

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전북은 최근 3경기 무승에 빠졌다. 결과와 함께 경기력이 좀처럼 향상되지 않는 상황이다.

정정용 감독은 “경기 결과에 따라서 전체적인 팀 워크와 자신감이 좋아질 것이다. 문제는 가져가야 할 부분에 대해 확신이 없는 것 같다. 우리만의 게임 모델을 만들어가는 시기인 것 같다. 5월까지 모든 부분이 완벽하게 된다면 원하는 부분을 얻을 것 같다”고 평가했다.

김승섭은 이번 시즌 전북 합류 후 정정용 감독의 총애를 받는 중이다. 하지만, 기대 이하의 경기력으로 아쉬움을 낳고 있다.

이에 대해서는 “여러 가지 상황으로 어려움을 겪고 있다. 경기장에서 구현할 수 있는 부분이 있는 선수다. 지속적으로 소통하면서 역할에 대해 만들어갈 수 있는 부분을 의논하겠다”고 언급했다.

사진=한국프로축구연맹

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