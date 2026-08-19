[GOAL 현장] ‘전북의 코리아컵 충격의 조기 탈락’ 정정용 감독, “팬들께 드릴 말씀이 없다”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 고개를 숙였다.

전북현대는 19일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 치러진 K3리그 당진시민축구단과 2026-27 하나은행 코리아컵 16강전에서 2-2 무승부 이후 승부차기에서 3-4로 덜미를 잡히면서 무릎을 꿇었다.

전북 이번 시즌 코리아컵 첫 경기에서 덜미를 잡히면서 일찍 짐을 쌌다.

정정용 감독은 경기 후 “고생한 선수들 고맙다. 염치 불구하고, 팬들께 드릴 말씀이 없다”고 말했다.

이어 “주말 경기를 고려하지 않을 수 없었다. 그동안 기회를 받지 못했던 선수들을 활용할 타이밍이라고 생각했다. 후반전 체력적으로 힘든 부분이 있었다. 교체도 적절하게 대처하지 못했다”고 패배 요인을 짚었다.

전북은 로테이션을 가동했다. 박지수, 연제운이 수비를 책임졌다. 하지만, 실점 빌미 제공, 기대 이하의 경기력을 보여주면서 패배의 책임을 피할 수 없게 됐다.

정정용 감독은 “선수들의 능력은 충분하다. 대처, 운영 측면이 끌어내는 것이 중요하다. 이번 경기, 결과로 너무 힘들어하지 않았으면 좋겠다”고 독려했다.

전북은 오는 22일 울산HD와의 혈전을 앞두고 있다. 체력 소모, 패배 등 원하는 걸 얻지 못했다. 불리한 상황에서 라이벌을 상대해야 한다.

이에 대해서는 “늘 생각했던 대로 되는 건 없다. 여러모로 힘든 부분이 있을 것이다. 감독으로서 할 수 있는 최선을 다해 준비하겠다”고 다짐했다.

사진=대한축구협회