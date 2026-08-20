[GOAL 현장] ‘전북의 초라한 퇴장’ 디펜딩 챔피언 굴욕, 체력 갈리면서 충격 패배...전주성에 울려 퍼진 ‘정정용 OUT’

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대의 초라한 퇴장이다. 전주성에는 성난 목소리가 울려 퍼졌다.

전북현대는 지난 19일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 치러진 K3리그 당진시민축구단과 2026-27 하나은행 코리아컵 16강전에서 2-2 무승부 이후 승부차기에서 3-4로 덜미를 잡히면서 무릎을 꿇었다.

전북은 디펜딩 챔피언이었지만, 이번 시즌 코리아컵 첫 경기에서 덜미를 잡히면서 일찍 짐을 쌌다.

전북은 부분 로테이션을 가동했다. 이승우, 김진규, 이동준, 송범근 등에게 휴식을 부여하고 그동안 기회를 받지 못했던 선수들을 내세웠다.

하지만, 용병술은 적중하지 못했다. 오랜만에 뛰어서 그럴까? 경기력이 기대 이하였다. 박지수, 연제운은 호러 쇼를 선보이면서 실점의 빌미를 제공했다.

특히, 적지 않은 선수들이 근육 경련에 시달리는 등 준비되지 않았다는 느낌을 지울 수 없었다. 그나마 신입생 이탈로가 번뜩이는 모습을 보여준 것이 위안이었다.

정정용 감독은 경기가 계획대로 풀리지 않은 상황에서 콤파뇨, 강상윤 등을 투입해 반전을 꾀했지만, 소득은 없었다. 체력이 갈릴 대로 갈렸지만, 결과도 챙기지 못하는 최악의 상황을 맞은 것이다.

전북은 오는 22일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 울산HD와 하나은행 K리그1 2026 24라운드 경기를 치른다.

라이벌 매치이자, 선두권 싸움에 중요한 혈전이다. 울산은 주중 경기를 치르지 않아 체력적 우위를 점하는 등 전북에 여러모로 불리한 상황이다.

전북이 당진시민축구단에 충격적이고 굴욕적인 패배를 당하면서 안방 전주성은 성난 목소리가 나왔다. 서포터석에서 ‘정정용 나가’라는 소리가 울렸다. 이번 시즌 기대 이하의 경기력과 성적에 대한 질타였다.

코리아컵은 중요했다. 전북은 월드컵 휴식이 이후 안방에서 승리가 없는 상황인데 분위기 반전을 위한 발판을 마련할 수 있었다. 그동안 기회를 받지 못한 선수들 역시 건재함을 보여줄 기회였다.

하지만, 이도 저도 아닌 상황을 맞았다. 성난 팬심만 확인했다.

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