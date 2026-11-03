[GOAL 현장] ‘전북의 조호르 격파’ 정정용 감독·모따의 만족, “완벽한 경기 보여줬어”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독과 모따가 완벽하다고 만족감을 표했다.

전북현대는 3일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 치러진 조호르 다룰 탁짐과의 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 4차전에서 2-0으로 승리했다.

전북은 이번 시즌 2승 1무 1패의 성적으로 10위에서 8위로 순위를 끌어올렸다. 16강 진출 마지노선인 8위 안에 안착했다.

조호르는 K리그 상대로 호성적을 보였다. 울산HD와 5번 만나 4승 1패를 기록했고 포항스틸러스와 2승 2패의 전적을 보유하고 있다.

다음 경기 GAN K리그1 02:30 JEO

조호르는 K리그 킬러로 자리 잡았는데 전북이 첫 맞대결에서 축포와 함께 자존심 지키기에 성공했다.

정정용 감독은 “선수들이 완벽한 경기를 보여줬다. 특히, 수비와 골키퍼가 고생 많았다”고 평가했다.

그러면서 “공격수가 더 득점했으면 좋았겠다는 아쉬움은 있다”고 덧붙였다.

이어 “조호르가 압박을 강하게 할 거라고 예상했다. 뒷공간을 활용하는 것이 첫 번째 포인트였다. 상대 선수 개인 능력이 뛰어나기에 강한 압박을 수비에 주문했고, 전술적으로 잘 이뤄졌던 것 같다”고 만족감을 드러냈다.

이날 전북은 경기 초반 계획이 없는 교체 카드를 사용했다. 연제운이 빠지고 김태현이 투입된 것이다.

정정용 감독은 “정확한 건 지켜봐야 할 것 같다. 좋은 상황은 아닌 것 같다. 빠르게 회복했으면 좋겠다”고 연제운의 부상 소식을 전했다.

모따는 이날 머리로 선제 득점을 기록하면서 전북의 승리를 이끌었다.

모따는 “힘든 경기였다. 조호르도 수준이 높은 팀이었다. 경기력은 완벽했다고 생각한다. 수비수 덕분에 실점이 없었다”고 소감을 전했다.

득점 후 세리머니에 대해서는 “여러 선수들이 하는 걸 보고 아들이 부탁한 것이다”고 배경을 설명했다.

사진=한국프로축구연맹