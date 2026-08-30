[GOAL 현장] ‘전북의 인천 무승 징크스’ 정정용 감독, “승리했어야 하는 경기 그러지 못해 죄송”

[골닷컴, 인천] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 고개를 숙였다.

전북현대는 30일 오후 7시 30분 인천축구전용경기장에서 치러진 인천유나이티드와의 하나은행 K리그1 2026 26라운드 경기에서 1-1 무승부를 기록했다.

전북은 2위 탈환이 무산됐고, 이번 시즌 인천을 3번 만나 1승도 챙기지 못했다.

정정용 감독은 “마무리가 아쉽다. 선제 득점을 지키지 못했다. 최선을 다했지만, 팬들 입장에서는 아쉬운 상황일 것이다. 승리했어야 하는 경기였는데 그러지 못해 죄송하다”고 말했다.

이어 “득점을 위한 훈련은 한다. 한 번 터지면 자신감이 실리는데 이것을 만드는 것이 감독의 몫이다”고 아쉬움을 토로했다.

전북은 이번 시즌 중요한 고비에서 승리를 챙기지 못하면서 우승 경쟁에서 멀어졌다. 결과와 함께 경기력 또한 합격점을 받지 못하는 중이다.

이에 대해서는 “감독이 해결책을 찾아야 한다. 위닝 멘탈리티가 필요하다”고 언급했다.

이승우는 이날 교체 투입으로 그라운드를 밟았고 벼락 같은 슈팅으로 득점을 만들었다.

정정용 감독은 “컨디션이 좋지 않은 상황이었다. 본인의 역할을 잘 해줬다. 잘 활용할 수 있는 방안을 찾을 것이다”고 박수를 보냈다.

사진=한국프로축구연맹