[GOAL 현장] ‘전북의 이승우 선발 출격’ 박태하 감독, “예상하지 못했던 부분”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 박태하 감독은 상대의 변화를 예상하지 못했다고 반응했다.

포항스틸러스는 26일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 전북현대와 하나은행 K리그1 2026 10라운드 경기를 치른다.

포항은 최근 광주FC를 상대로 승리를 거두면서 연패 탈출에 성공했고 분위기 반전을 위한 발판을 마련했다.

박태하 감독은 경기 전 “좋은 분위기 이어가고 싶지만 쉽지 않다”고 아쉬움을 토로했다.

포항은 당분간 원정 경기 일정만 소화한다. 홈구장 스틸야드가 대대적인 잔디 보수 공사에 착수하기 때문이다.

박태하 감독은 “안방 연전은 장단점이 있다. 홈에서 패배는 충격이 더 크고 부담스럽다”고 언급했다.

전북은 평소와 다르게 변화를 줬다. 김승섭, 최우진을 빼고 이승우, 김하준을 투입하면서 왼쪽 측면을 바꿨다.

박태하 감독은 “전북의 변화를 예상하지는 못했다. 무슨 이슈인지는 모르겠다. 중요한 건 상대가 누가 나오든 우리가 준비한 걸 하는 것이다”며 의지를 불태웠다.

사진=한국프로축구연맹