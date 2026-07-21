[GOAL 현장] ‘전북의 윙어 영입 추진’ 정정용 감독, “조만간 좋은 소식이 들렸으면”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 전력 보강을 희망했다.

전북현대는 21일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 대전하나시티즌과 하나은행 K리그1 2026 19라운드 경기를 치른다.

전북은 선두 FC서울과 승점 10점 차이로 우승을 위해서라면 이제 더 이상 승점을 까먹으면 안 되는 상황까지 이르렀다.

전북은 이번 시즌 연패는 없다. 하지만, 대전을 상대로 안방에서 무너진다면 상황은 수습하기 힘들 정도로 심각해진다.

정정용 감독은 선발에 변화를 줬다. 모따, 김승섭을 빼고 이승우, 기티스를 투입해 반전을 꾀한다.

이에 대해서는 “경기가 바로 이어지고 전술적인 부분으로 교체가 있었다. 원하는 구조가 있다 장점을 살리는 부분에 초점을 맞췄다”고 설명했다.

그러면서 “누가 분위기를 먼저 선점하느냐가 관건이다. 선제 득점에 초점을 맞췄다”며 필승을 다짐했다.

전북은 이번 시즌 윙어에서 구멍이 발생했다. 이동준 이외에는 역할을 해내는 선수가 없다. 이에 영입을 추진하고 있지만, 이렇다 할 소식이 들리지 않는 중이다.

정정용 감독은 “비행기를 타야 확실하게 우리 선수가 된다. 조만간 좋은 소식이 들렸으면 좋겠다”고 희망했다.

사진=한국프로축구연맹