[GOAL 현장] ‘전북의 외인 4명 출격’ 정정용 감독, “도도 선발 출전 갈구”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독의 선택이 적중할까?

전북현대는 31일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 대전하나시티즌과 하나은행 K리그1 2026 34라운드 경기를 치른다.

전북은 총력전을 다짐했다. 평소와는 다르게 티아고, 이탈로, 도도, 감보아 외인 4명이 선발 출격하는 승부수를 던졌다.

정정용 감독은 “선수들의 체력적인 문제도 있지만, 도도가 선발 출전을 갈구하는 상황이었다”고 배경을 설명했다.

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전북은 이번 시즌 대전과 총 4차례 대결을 치렀는데 적지 않은 스토리를 만들기도 했다.

전북이 시작을 끊었다. 지난 2월 쿠팡플레이 슈퍼컵에서 2-0 승리를 거두면서 우승을 차지했고, 쾌조의 출발을 알렸다.

이후 3월 치러진 대결에서는 전북이 1-0 승리로 이번 시즌 전적 우위를 점했다. 7월 대전이 이를 갈았지만, 0-0 무승부에 그쳤다.

대전은 고삐를 당겼다, 지난 10월 9일 2-1 승리로 축포를 터트렸다. 18년 만에 안방에서 전북을 꺾는 기염을 토한 것이다.

정정용 감독은 “대전은 볼 소유를 하는 팀이다. 압박 강도를 높이는데 주력했다”고 언급했다.

그러면서 “우리의 실책으로 실점하는 경우가 많다”며 보완해야 할 점도 짚었다.

사진=한국프로축구연맹