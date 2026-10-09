[GOAL 현장] ‘전북의 오합지졸 패배’ 정정용 감독, “공간 내준 부분 대처하지 못했어”

[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 패배의 책임을 본인에게 돌렸다.

전북현대는 9일 오후 2시 대전월드컵경기장에서 치러진 대전하나시티즌과의 하나은행 K리그1 2026 31라운드 경기에서 1-2 역전패를 당했다.

전북은 승점 3점을 추가하지 못했고, 선두권 추격에 제동이 걸렸다.

정정용 감독은 “휴식기 이후 오랜만에 경기를 치렀는데 기쁨을 드리지 못해 팬분들께 죄송하다”고 말했다.

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이어 “밸런스, 공수 부분이 전반전 좋았던 부분이 있어서 후반 그대로 유지했다. 하지만, 상대 교체 이후 공간을 내준 부분을 대처하지 못했다”며 패배 요인을 분석했다.

전북은 이날 전체적으로 궁합이 맞지 않아 보였다. 실수를 남발했고 패스 타이밍 등이 엉망이었다.

이에 대해서는 “수적으로 대처가 필요했는데 조금 늦었다. 이 부분이 작용한 것 같다”고 언급했다.

전북은 전반전 경기 중 김태환과 송범근이 설전을 벌이는 모습이 포착되기도 했다. 이에 대해서는 “상황을 정확하게 인지해야 할 것 같다”고 설명했다.

전북은 선두권 추격에 제동이 걸렸다. 우승은 물거품이 된 상황에서 현실적인 목표는 무엇일까?

정정용 감독은 “당장 승리하고 분위기를 반전시키는 것이 우선이다. 리드를 지키려고 하는 부분 등 선수들과 이야기를 나눠야 할 것 같다. 자신감을 심어주고 도전적으로 할 수 있는 부분을 찾는 걸 감독이 해야한다”고 답했다.

사진=한국프로축구연맹