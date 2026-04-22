[GOAL 현장] ‘전북의 아픈 손가락’ 김승섭의 약속, “슬로우 스타터...조금만 더 기다려 주시길”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 김승섭이 시간이 필요하다면서 꼭 증명하겠다고 다짐했다.

전북현대는 지난 21일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 치러진 인천유나이티드와의 하나은행 K리그1 2026 9라운드 경기에서 1-2로 패배했다.

전북은 최근 3경기에서 1무 2패를 기록하면서 무승의 늪에 빠졌다. 순위는 4위로 떨어졌다. 9라운드 잔여 경기 결과에 따라 더 추락도 가능하다.

김승섭은 이날 경기에서도 공격 포인트를 기록하지 못하면서 고개를 숙였다.

김승섭은 경기 후 “딱히 할 말이 없다. 그저 팬들에게 죄송하다. 경기 내용을 떠나 무조건 승점이 필요했는데 너무 죄송하다”며 아쉬움을 삼켰다.

정정용 감독은 “여러 가지 상황으로 어려움을 겪고 있다. 경기장에서 구현할 수 있는 부분이 있는 선수다. 지속적으로 소통하면서 역할에 대해 만들어갈 수 있는 부분을 의논하겠다”며 좀처럼 터지지 않는 김승섭을 향해 신뢰를 보였다.

김승섭은 “감독님이 따로 불러서 얘기한 것은 없다. 계속 이야기하면 부담된다고 생각하시는 것 같다. 몸에 힘을 빼라고 말씀하시는데 감독님께 너무 죄송하다”고 고개를 숙였다.

이어 “첫 골이 터지면 혈이 뚫릴 것 같다. 페널티킥 등 선수들도 다 도와주려고 한다. 하지만, 모든 게 잘 안 되고 있다”며 답답함을 호소했다.

김승섭은 전북의 아픈 손가락이다. 이번 시즌을 앞두고 합류했고 정정용 감독과 김천상무에서 한솥밥을 먹었기에 시너지 효과를 기대했다.

냉정하게 9라운드를 치른 현재 김승섭을 향한 시선은 싸늘하다. 장점이 전혀 나오지 않고 있고 공격 포인트도 없다.

김승섭은 “팬분들도 비판을 해주신다. 내가 잘하면 이런 말이 안 나올 것이다. 나는 슬로우 스타터다. 지난 시즌 송민규나 전진우가 워낙 잘했다. 빈 자리를 메워야 하는데 부담감이 있다. 공격 포인트가 없다 보니 조급한 마음도 있다. 자신감도 떨어지는 게 사실이다”며 어려움이 있다고 언급했다.

그러면서 “김천에서 잘하던 선수가 원소속팀으로 복귀하면 경기력이 떨어진다는 이야기가 많다. 하지만, 애초에 실력이 있어야 터지는 것이다. 시즌은 길다. 팬분들께 죄송하지만, 조금만 더 기다려 주시면 좋은 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다”며 반등을 약속했다.

사진=한국프로축구연맹