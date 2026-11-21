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[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 목표 달성 의지를 불태웠다.

전북현대는 21일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 FC서울과 하나은행 K리그1 2026 36라운드 경기를 치른다.

전북은 현재 5위다. 우승이 불발된 상황에서 목표는 유종의 미. 그 목표는 다음 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 출전권 확보다.

전북이 남은 3경기에서 2승 1무 이상의 성적을 거둔다면 무난하게 다음 시즌 ACLE 출전권 확보가 가능하다는 분위기다. 여유는 없다. 승점 차이가 크지 않아 매 경기 승리가 중요하다.

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정정용 감독은 “내일이 아닌 당장 오늘 경기만 생각하겠다”고 의지를 불태웠다.

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다음 경기 KAN AFC 챔피언스리그 05:00 JEO

그러면서 “서울은 그래도 무게감이 있다. 우승도 했기에 자신감도 있을 것이다”고 경계했다.

전북은 이번 시즌 서울을 만나 단 한 번도 승리하지 못했다. 안방에서 복수를 다짐하는 중이다.

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정정용 감독은 “결과적으로 우리가 밀렸다고 볼 수 있지만, 경기력은 아니다. 득점이 먼저 나왔다면 결과는 바꼈을 것이다”고 언급했다.

전북의 선발 명단 변화가 있다. 이동준이 빠지고 빈 자리는 전역 후 합류한 전병관이 채웠다.

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정정용 감독은 “이동준은 독감이다. 어제까지도 고민했는데 여러 가지 측면에서 전병관이 낫다고 판단했다. 2주 동안 열심히 했다”고 설명했다.

사진=한국프로축구연맹