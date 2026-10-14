[GOAL 현장] ‘전북의 무기력한 화력...골대 강타 2회’ 비셀 고베 안방에서 당했다! ‘0-2 완패’

[골닷컴, 고베(일본)] 반진혁 기자 = 전북현대가 비셀 고베 안방에서 당했다.

전북현대는 14일 오후 7시 일본 고베에 위치한 고베 미사키 파크 스타디움에서 치러진 비셀 고베와 2026-27시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 2차전에서 0-2로 패배했다.

전북은 1차전 가시와 레이솔 제압 후 ACLE 2연승을 노렸지만, 불발됐다.

전북은 4-2-3-1 포메이션을 꺼냈다. 모따가 최전방에 위치했고 이탈로, 강상윤, 김승섭이 2선에 배치됐다. 김진규, 맹성웅이 허리에서 공수를 조율했고 수비는 최우진, 김영빈, 박지수, 김태현이 구축했다. 골문은 송범근이 지켰다.

고베는 4-4-2 포메이션을 선택했다. 에릭, 오사코 유야가 투톱을 형성했고 나가토 가츠야, 무토 요시노리가 측면을 책임졌고 구와사키 유야, 이데구치 요스케가 중원에 배치됐다. 수비는 디에고, 카에타누, 야마카와 테츠시, 사카이가 구성했고 골키퍼 장갑은 곤다 슈이치가 꼈다.

전북이 초반 분위기는 잡는 듯싶더니 곧바로 고베가 주도권을 잡았다. 전반 9분 패스 미스 이후 에릭이 기회를 잡았고 날카로운 슈팅을 선보이면서 기세를 끌어올렸다. 그러던 전반 11분 선제골로 리드를 잡았다. 코너킥 상황에서 연결된 크로스를 오사코 유야가 간결한 오른발 슈팅을 통해 득점포를 가동했다.

전북도 고삐를 당겼다. 전반 21분 역습 상황에서 김승섭이 측면을 열었고, 크로스까지 건넸는데 모따가 허무하게 기회를 날리면서 아쉬움을 삼켰다. 전반 24분에는 이탈로의 패스를 받은 김승섭이 골키퍼와 1:1 상황을 맞았고, 슈팅까지 가져갔지만, 선방에 막혔다.

이후 주도권은 고베가 잡았다. 계속해서 공격적인 운영을 가져가면서 추가 득점을 노렸다. 전북은 상대 공격을 막아 내기 급급했다. 틈틈이 역습을 통해 기회를 노렸지만, 결실을 보지 못하고 전반전을 마쳤다.

전북은 후반 시작과 동시에 교체 카드를 꺼냈다. 김승섭을 빼고 이승우를 투입하면서 측면 공격을 강화했다.

전북은 후반 6분 고삐를 당겼다. 맹성웅, 모따로 이어진 패스를 받은 강상윤이 아크 부근에서 날카로운 슈팅으로 분위기를 끌어올렸다. 후반 11분 이탈로가 측면을 뚫고 크로스를 건넸고, 이것을 모따가 왼발 슈팅으로 가져갔지만, 크로스바를 강타하면서 아쉬움을 삼켰다.

전북은 결정적인 기회를 놓치기도 했다. 후반 12분 이탈로의 크로스를 이승우가 결정적인 상황에서 헤더 슈팅을 선보였지만, 골문을 벗어나면서 고개를 숙였다.

전북은 운이 따르지 않았다. 후반 20분 최우진이 선보인 회심의 슈팅이 크로스바를 강타했다.

고베는 격차를 벌렸다. 후반 22분 테크닉을 선보이면서 전북 수비를 흔들었고 무토의 크로스를 구와사키가 다이렉트 슈팅을 통해 골을 터트렸다.

전북은 후반 25분 또 교체 카드를 꺼냈고 김진규, 맹성웅을 빼고 이영재와 감보아를 투입해 중원 변화를 가져갔다.

전북은 승부수를 던졌다. 후반 37분 이탈로를 빼고 티아고를 투입하면서 최전방 공격을 강화했다.

하지만, 기회를 살리지 못했다. 결국, 전북은 고베 원정에서 완패로 무릎을 꿇었다.

사진=한국프로축구연맹