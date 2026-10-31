[GOAL 현장] ‘전북의 도도 첫 선발’ 외인 4인 출격, 대전은 ‘주민규-엄원상-루빅손 선봉’

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대와 대전하나시티즌이 총력전을 기울인다.

전북현대와 대전하나시티즌은 31일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 하나은행 K리그1 2026 34라운드 경기를 치른다.

전북과 대전은 이번 시즌 총 4차례 대결을 치렀는데 적지 않은 스토리를 만들기도 했다.

전북이 시작을 끊었다. 지난 2월 쿠팡플레이 슈퍼컵에서 2-0 승리를 거두면서 우승을 차지했고, 쾌조의 출발을 알렸다.

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이후 3월 치러진 대결에서는 전북이 1-0 승리로 이번 시즌 전적 우위를 점했다. 7월 대전이 이를 갈았지만, 0-0 무승부에 그쳤다.

대전은 고삐를 당겼다, 지난 10월 9일 2-1 승리로 축포를 터트렸다. 18년 만에 안방에서 전북을 꺾는 기염을 토한 것이다.

적지 않은 스토리를 만든 전북과 대전은 이번 시즌 마지막 맞대결을 앞두고 있다. 2위를 놓고 치르는 살얼음판 혈투다.

전북은 도도가 첫 선발 출격한다. 이와 함께 티아고, 이탈로, 이영재, 강상윤, 감보아, 최우진, 박지수, 조위제, 연제운, 송범근이 선발 명단에 이름을 올렸다.

벤치에서는 콤파뇨, 이수빈, 김승섭, 이승우, 맹성웅, 황승준, 김하준, 김영빈, 이주현이 대기한다.

대전은 주민규, 엄원상, 서진수, 루빅손, 김봉수, 강윤성, 김문환, 조성권, 안톤, 이명재, 이창근이 선발 출격한다.

주앙 빅토르, 정재희, 디오고, 이순민, 박병찬, 김준범, 김진야, 김민덕, 김민수가 벤치에서 출격 명령을 기다린다.

사진=전북현대