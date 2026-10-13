[GOAL 현장] “전북은 챔피언” 비셀 고베 감독의 경계, “좋은 선수들이 포지션마다 있어”

[골닷컴, 고베(일본)] 반진혁 기자 = 비셀 고베의 미하엘 스키베 감독이 경계심을 늦추지 않았다.

비셀 고베는 오는 14일 오후 7시 일본 고베에 위치한 노에비아 스타디움에서 고베 미사키 파크 스타디움에서 전북현대와 2026-27시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 2차전을 치른다.

스키베 감독은 경기 전날 기자회견을 통해 “선제골을 원한다. 하지만, 축구가 계획대로 되는 건 아니다. 언제 득점하던 무조건 승리해야 할 것 같다”며 의지를 불태웠다.

고베가 상대하는 전북은 이번 시즌 들쑥날쑥한 경기력으로 아쉬움을 삼키고 있으며 리그 순위는 5위에 머물고 있다. 직전 경기에서도 대전하나시티즌과의 대결에서 1-2 역전패로 고개를 숙였다.

다음 경기 KOB AFC 챔피언스리그 06:00 JEO

하지만, 전북은 ACLE 무대에서는 첫 경기에서 가시와 레이솔을 상대로 승리를 거두면서 첫 단추를 잘 끼웠다.

스키베 감독은 “전북은 챔피언이다. 좋은 팀이고 피지컬이 강하다. 우리 스타일대로 임하겠다”고 평가했다.

그러면서 “전북은 직전 경기에서 패배했지만, ACLE는 다르다”며 경계심도 보였다.

전북에서 경계하는 선수는 누구일까? 스키베 감독은 “전북은 좋은 선수들이 포지션마다 있다. 좋은 경기가 되길 바란다”고 언급했다.

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