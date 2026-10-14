[GOAL 현장] ‘전북에서 해줄 건 이승우’ ACLE 활약 준비 완료, “영입한 이유...책임감 가지고 뛴다”

[골닷컴, 고베(일본)] 반진혁 기자 = 이승우가 활약 준비를 마쳤다.

전북현대는 14일 오후 7시 일본 고베에 위치한 고베 미사키 파크 스타디움에서 비셀 고베와 2026-27시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 2차전을 치른다.

전북은 1차전에서 가시와 레이솔을 상대로 2-1 승리를 거두면서 2연승을 노린다.

전북은 경기 하루 전날 고베 미사키 파크 스타디움에서 공식 훈련을 소화했다. 환경은 최상이었다. 특히, 잔디가 압권이었다.

다음 경기 KOB AFC 챔피언스리그 06:00 JEO

고베 경기장의 잔디는 양탄자라고 할 정도로 엄청난 퀄리티를 자랑했다. 정정용 감독도 “너무 좋다”며 감탄을 금치 못하기도 했다.

이승우는 “비교할 수 없을 정도로 차이가 난다. 진짜 오랜만에 이렇게 좋은 잔디에서 경기를 치르는 것 같다”며 멋쩍은 미소를 보였다.

전북과 고베의 경기는 직전 시즌 우승 팀의 맞대결이기에 큰 관심이 쏠리고 있다. 한일 챔피언 대진이 완성된 것이다.

전북은 지난 시즌 K리그1 우승 자격으로 ACLE에 참가했고, 비셀 고베는 추춘제 전환 직전 이벤트성으로 치른 J리그1 백년 구상 리그 1위로 출전권을 얻었다.

이승우는 “ACLE은 선수들이 의지를 가지고 있는 대회다. 비셀 고베라는 훌륭한 팀과 좋은 잔디에서 승부를 펼칠 수 있을 것 같아서 모두 기대하고 있다”고 설렘을 감추지 못했다.

이승우는 이번 시즌 에이스로 활약 중이다. K리그1 8골 3도움으로 전북 최다 공격 포인트를 기록 중이다.

특히, 팀이 어려울 때 구세주처럼 등장해 해결하는 등 난세의 영웅 존재감을 펼치고 있기에 이번 고베 원정에서도 활약이 기대된다.

이승우는 “많은 기대감은 동기부여가 된다. 책임감을 가지고 뛰어야 한다. 이 부분이 저를 전북에서 영입 이유일 것이다. 부담, 책임 모두 잘 알고 있다. 끝까지 뛰겠다”며 활약을 약속했다.

사진=한국프로축구연맹, 골닷컴