[GOAL 현장] ‘전북과 ACLE 격돌’ 가시와의 승리 다짐, “기대 크다”...“2018년 이후 오랜만에 대결”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 가시와 레이솔이 전주성에서 승리를 다짐했다.

가시와 레이솔은 오는 16일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 전북현대와 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 1라운드 경기를 치른다.

가시와는 경기 전날 전주월드컵경기장에서 공식 기자회견을 통해 경기를 앞둔 소감을 전했다.

히카르도 로드리게스 감독은 “기대가 크다. 원정 일정이 길었고 적응했던 시간만큼 승리에 대해 큰 희망이 있다고 생각한다. 꼭 이기고 싶다”고 전북과의 대결을 앞둔 소감을 전했다.

가시와는 2018시즌 ACL 무대에서 전북을 만난 기억이 있다. 2-3, 0-2 스코어로 1, 2차전 모두 패배했다. 당시 이동국의 오버헤드 킥 득점이 나오기도 했다.

가시와 주장 코가 타이요는 “2018시즌 이후 전북이랑 오랜만에 대결한다. 좋은 경기와 승리로 보답할 수 있길 기대하고 있다”고 말했다.

가시와가 상대하는 전북은 최근 들쑥날쑥한 경기력과 결과를 보여주고 있다. 어떻게 바라봤을까?

로드리게스 감독은 “공격과 중원에 좋은 선수들이 있다. 우리만의 스타일로 승리를 가져가겠다. 상대 역시 좋은 팀이지만 우리도 자신감이 있다”고 설명했다.

그러면서 “이동준, 이승우가 가장 인상 깊었다. 외국인 선수들도 기량이 좋다”며 전북의 경계되는 선수를 언급했다.

일본 J리그는 변화가 생겼다. 이번 시즌부터 유럽 리그 시스템과 동일하게 가을에 개막해 봄에 폐막하는 추춘제로 돌입했다.

코가는 “8월 개막은 덥고 습해서 적응하는 데 쉽지 않았다. 처음 겪는 시스템이기에 어려움이 있었다. 하지만, 흐름에 맞춰가는 것이기에 괜찮다”고 소감을 전했다.

가시와는 외국인 선수가 없는 특이한 구조를 가졌다. 로드리게스 감독은 “일본에서 10년 지냈다. 좋은 일본 선수로 구성되어 있고, 나의 스타일을 완벽하게 구성하고 있다. 특별히 필요하다고 생각하지 않는다”고 말했다.

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