[GOAL 현장] ‘전북과 대전의 전주성 혈투’ 소문난 잔치에 먹을 거 없네, ‘헛심 공방 0-0 무승부’

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전주성 소문난 잔치에 먹을 건 없었다.

전북현대와 대전하나시티즌은 31일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 치러진 하나은행 K리그1 2026 34라운드 경기에서 0-0 무승부를 기록했다.

전북과 대전의 대결은 2위 싸움의 분수령이었고 혈투가 예상됐지만, 승점 1점 획득에 그치면서 유리한 고지를 점하지 못했다.

전북은 4-3-3 포메이션을 꺼냈다. 티아고, 이탈로, 도도가 공격을 구성했고 이영재, 강상윤, 감보아가 중원을 형성했다. 수비는 최우진, 박지수, 조위제, 연제운이 구축했고 골문은 송범근이 지켰다.

대전은 4-5-1 포메이션으로 맞섰다. 주민규가 원톱을 구성했고 루빅손, 엄원상이 측면을 책임졌다. 서진수, 강윤성, 김봉수가 허리에서 공수를 조율했고 이명재, 안톤, 조성권, 김문환이 수비를 이뤘다. 골키퍼 장갑은 이창근이 꼈다.

전북이 초반 주도권을 잡았다. 전반 3분 프리킥 상황에서 도도의 기습적인 슈팅이 골대를 강타했다. 전반 11분은 역습을 전개했는데 이영재의 패스를 받은 이탈로가 돌파 후 선보인 슈팅이 또 골대를 맞았다.

대전은 측면을 활용해 반격에 나섰다. 전반 21분 루빅손의 패스를 엄원상이 위협적인 슈팅으로 가져갔지만, 골문을 살짝 넘어가면서 아쉬움을 삼켰다. 전반 25분은 프리킥 상황에서 이명재가 날카로운 슈팅을 선보이면서 분위기를 끌어올렸다.

전북과 대전은 고삐를 당겨 선제 득점에 주력했지만, 기회를 살리지 못하면서 무득점으로 전반전을 마쳤다.

전북이 선제 타격에 나섰다. 후반 시작 39초 만에 도도가 회심의 왼발 슈팅으로 분위기를 끌어올렸다. 대전은 후반 10분 주민규의 슈팅으로 맞불을 놨다.

전북이 교체 카드를 꺼냈다. 후반 11분 티아고, 감보아를 빼고 콤파뇨, 맹성웅을 투입하면서 최전방 공격과 중원 변화를 가져갔다.

대전도 변화를 줬다. 후반 13분 주민규를 빼고 디오고를 투입해 최전방 공격 변화를 꾀했다. 이후 후반 14분 문전 혼전 상황 이후 엄원상이 날카로운 왼발 슈팅으로 분위기를 끌어올렸다.

대전은 기회를 잡았다. 후반 17분 엄원상이 전북 수비 2명과의 경합을 이겨내고 폭풍 질주했다. 하지만, 문전에서 슈팅 기회를 잡지 못하면서 고개를 숙였다.

전북은 공수 변화를 꾀했다. 후반 22분 도도, 연제운을 빼고 이승우, 김영빈을 투입했다.

대전의 기세가 달아올랐다. 공격적인 운영을 통해 주도권을 잡았다. 후반 29분 김준범이 날카로운 왼발 슈팅으로 득점 의지를 불태웠다.

전북과 대전은 막판 불이 붙었지만, 위협적인 장면을 만들지 못했다. 결국, 무득점 무승부로 경기는 끝났다.

사진=한국프로축구연맹