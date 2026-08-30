[GOAL 현장] ‘인천의 전북 킬러 본능’ 윤정환 감독, “오히려 독이 될 수 있다...선수들 능력 좋아”

[골닷컴, 인천] 반진혁 기자 = 윤정환 감독이 긴장감을 늦추지 않았다.

인천유나이티드는 30일 오후 7시 30분 인천축구전용경기장에서 전북현대와 하나은행 K리그1 2026 26라운드 경기를 치른다.

윤정환 감독은 “준비 기간이 길지 않아서 하고자 하는 부분은 준비했다”고 말했다.

인천은 기회다. 전북을 상대로 승점 3점을 따낸다면 6위까지 순위를 끌어올릴 수 있다. 특히, 이번 시즌 2번의 맞대결에서 모두 승리한 좋은 기억을 재현하겠다는 각오다.

이에 대해서는 “오히려 독이 될 수 있어서 이야기하지 않았다. 전북이 분위기가 안 좋다고는 하지만 강팀이다. 후반에 투입되는 선수들의 능력이 좋다”며 경계심을 늦추지 않았다.

인천은 수비에 공백이 생겼다. 후안 이비자가 지난 경기 경고 누적 퇴장으로 이번 경기에 나설 수 없다.

윤정환 감독은 “주력 선수가 부상이면 대체가 고민이다. 선수단 뎁스가 약하다. 그래도 지난 시즌보다는 나은 상황이다”고 아쉬움을 토로했다.

인천은 여름 이적시장을 통해 레안드로를 영입하면서 측면 공격에 힘을 실을 수 있게 됐다.

윤정환 감독은 “아직 만족하지 않는다. 컨디션은 올라왔지만, 90분 출전은 무리다. 지난 경기에서 제르소의 실수가 많았고 체력적인 요인을 고려했다”고 설명했다.

사진=한국프로축구연맹