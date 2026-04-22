[GOAL 현장] ‘이호재 결승골’ 포항, 광주에 1-0 진땀 승... 2연패 탈출

[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 포항 스틸러스가 안방에서 광주FC에 진땀 승리를 챙겼다.

포항은 22일 오후 7시 30분 포항스틸야드에서 열린 하나은행 K리그1 2026 9라운드서 전반 4분에 나온 이호재의 결승골을 잘 지켜 1-0으로 승리했다. 최근 2연패에서 탈출하며 승점 12점 6위로 도약했다. 반면, 5연패 늪에 빠진 광주(승점6)는 최하위에 머물렀다.

홈팀 포항은 4-1-4-1을 가동했다. 이호재, 어정원, 황서웅, 김용학, 기성용, 니시야 켄토, 한현서, 김호진, 전민광, 신광훈, 황인재가 선발로 출전했다.

원정팀 광주는 4-4-2로 맞섰다. 김윤호, 안혁주, 박성현, 문민서, 강희수, 정지훈, 권성윤, 안영규, 공배현, 하승운, 노희동이 선발로 나섰다.

전반 4분 만에 포항이 선제골을 뽑아냈다. 기성용이 아크 대각에서 오른발로 프리킥을 올려 문전 혼전 상황을 야기, 이호재가 집중력을 발휘하며 슈팅으로 골문을 갈랐다.

실점한 광주가 반격했다. 전반 15분 안혁주가 포항 아크 대각에서 시도한 오른발 프리킥이 골문을 벗어났다.

중반 들어 포항이 주도하는 양상으로 흘렀다. 전반 25분 광주 페널티박스 안에서 이호재가 머리로 떨궈준 볼을 켄토가 슈팅하려던 찰나 수비수에게 걸렸다.

광주는 전반 초반만큼 흔들리지 않았다. 안정적인 후방 빌드업을 통해 공격을 전개했지만, 결정적인 슈팅을 만드는데 어려움을 겪었다. 포항은 기성용이 기점이 돼 좌우 전환 패스와 조율을 담당했으나 윙어들이 막히며 답답한 흐름이 계속됐다. 포항이 광주에 앞선 채 전반을 마감했다.

후반 들어 포항은 김동진과 주닝요 카드를 꺼냈다. 켄토와 김용학이 벤치로 물러났다. 광주는 박성현 대신 홍용준을 투입했다.

광주가 적극적인 공세를 펼치면서 경기 양상은 뜨거워졌다. 후반 3분 정지훈의 중거리 슈팅이 포항 골키퍼 황인재에게 막혔다. 9분 포항 기성용의 아크 오른발 프리킥은 벽에 걸렸다.

광주는 후반 13분 권성윤을 빼고 김진호를 넣었다. 20분 프리드욘슨과 주세종으로 승부수를 던졌다. 강희수와 김윤호가 그라운드를 떠났다. 포항 역시 완델손과 김승호로 변화를 줬다. 기성용과 한현서가 빠졌다.

이후 치고 받는 양상으로 흘렀다. 무게 추가 포항 쪽으로 조금씩 기우는 듯했지만, 오히려 광주의 공격이 날카로웠다. 후반 32분 프리드욘슨이 포항 문전에서 크로스를 잡아 터닝슛 때린 볼이 황인재 품에 안겼다. 포항도 물러서지 않았다. 33분 크로스 공격 과정에서 이호재의 1차 슈팅과 신광훈의 슈팅이 연달아 막혔다.

포항은 최전방 공격수 이호재가 후반 39분 그라운드에 주저앉았고, 41분 안재준이 대신 투입됐다. 포항이 추가골을 노렸다. 후반 43분 아크 대각에서 완델손의 왼발 프리킥이 벽을 강타했다. 양 팀 모두 더 이상 기회를 만들지 못했다. 잘 버틴 포항이 승점 3점을 손에 넣었다.